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新桥不一定是外资私募股权样本

叶檀的BLOG 发布时间：2009-06-13

深发展是中国金融机构的另类，这是中国惟一一家私人股权投资基金相对控股的金融机构，也是一家外资股权基金掌握管理权后的改革试验田。新桥退出传闻再起之际，盘点正当其时。

2002年秋，新桥投资执行合伙人单伟建在新桥取得重大进展后表示：“新桥投资所收购的金融机构可能由于种种原因导致亏损甚至破产，我们则注入知识、资本及经验，使之扭亏为盈，重新走上正轨。”这是股权投资基金的典型表态，他们投入巨资，改造公司、打扮公司，而后顺利退出，获取高额利润。

但新桥的退出非常不顺，直到2009年6月8日，深发展与中国平安在A股市场双双停牌，市场传闻，中国平安将以换股方式并购深发展，如此一来，新桥退出，中国平安则获得梦寐以求的银行市场，可谓一举两得。根据《股份转让协议》，新桥资本的持股从2008年6月已陆续解禁，并将于2010年6月全部解除“锁定”。此时，离新桥截止2010年6月的承诺期刚好一年。

从现在来看，新桥未能满足。一是回报率过低，目前4倍左右的投资回报率耗费了5年的时间。2004年，新桥以每股3.545元的价格受让了34810.33万股，成为深发展最大的单一股东；2007年12月及2008年6月，深发展认股权证分两期先后行权，新桥两期分别行权3481.03万股、1740.52万股，行权价均为19元/股，行权后，新桥持股量增至40031.88万股。至此，新桥每股持股成本增至5.56元，总成本约为22.24亿元，6月5日停牌前深发展的收盘价只有每股20元，可谓赔了夫人又折兵。

鉴于中国金融业并未彻底开放，新桥无法在全球范围内选择接盘者。新桥控股深发展后，曾经试图引入新的股东，市场传闻有GE金融服务公司、已经破产的雷曼兄弟等，但全部都无疾而终。新桥不得不改弦更张，寻找中国政府、市场以及他们本人能够接受的接盘者，目力所及，中国平安是最佳人选。平安不象宝钢深陷财务困境，同时具有成为金融混业王国的野心，同时，中国平安由于汇丰等大股东，兼具国际与国内双重色彩，可以延续新桥在深发展管理上业已打下的基础。

如果中国平安接手新桥，可以看出外资控股金融机构的退出途径，通过寻找中国境内具有国际色彩的买家，继续推高市场价格，是不二选择。对于新桥而言，已经无法获得美银等入股建行的离谱收益，他们只能放下10倍以上的收益预期，转而寻求未来收益，最重要的是，把新桥打造成负责任的、能够给中国金融机构带来国际管理理念与手段的股权基金，寻求中国政府和投资者的好感，为将来在中国拓展市场埋下伏笔。

新桥能够成为市场与责任感的双重标兵吗？形势在向好的方面转化，越来越多的人对于新桥打造深发展零售银行的模式表示认可。

在深发展控股新桥期间有几件事曾经引发激烈争论：一是新桥急于做高资本回报率的短期行为，资产拨备率过低，在房贷等零售市场疯狂扩张，吝惜对于深发展必须的固定资产投资；二是在股改时期表示出极其吝啬不了解国内投资环境的一面，导致股改方案被否；三是深发展董事长纽曼的高薪令人咋舌。

应该承认，新桥入主深发展，解决了深发展的历史遗留问题，曾经沸沸扬扬深发展诉讼前董事长周林等案件不了了之，新的利润增长掩盖了旧帐，深发展管理层的改造获得了国际评级机构穆迪等的认可，而国内投资者也已较高的股价表达了自己的意见。事实上，新桥给深发展做出的最大贡献是管理方式，是风险控制，在历史旧帐清欠之后，深发展的坏帐率极低。

深发展2009年的业绩将空前的好，由于2008年进行了激进的拨备，深发展今年的利润将大增。考虑到工行、北京等上市银行利润普遍大涨的情况，很难说，深发展利润大增是新桥的功劳，还是政策、股市等各方面的功劳，但新桥急于退出进行的大刀阔斧的改革，使新桥与其他银行管理者有了本质的区别。今后深发展的股价还将大涨，因为急于退出的新桥利益已经与国内投资者的利益捆绑在了一起，涨则两利，跌则双输。至于深发展董事长纽曼的高薪，只有与深发展的业绩挂钩才能做出公允的评价。

当然，从长期成长性来看，恐怕招商银行的成长性、稳定性在深发展之上，深发展在新桥退出后面临着不确定因素，利好出尽，未尽是好事。

至于新桥能否成为外资私募股权的标兵，看股价用处不大，要等接盘者盘点之后，等市场沉静半年一年之后，才能得到有效的判断。

