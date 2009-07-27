人民币基金正在经历蓬勃发展的好势头。数据显示，二季度中外创投机构共募集13只人民币基金，占新成立基金数的76.5%；募资额约为27.46亿元，占募资总量的29.4%。创业板即将开启成为人民币基金发展重大契机，

中华PE:

中外创投机构竞发人民币基金 二季度募资近30亿

二季度13只基金募资近30亿

人民币基金正在经历蓬勃发展的好势头。数据显示，二季度中外创投机构共募集13只人民币基金，占新成立基金数的76.5%；募资额约为27.46亿元，占募资总量的29.4%。创业板即将开启成为人民币基金发展重大契机，不仅本土创投正在加大人民币基金的管理规模，外资创投也纷纷加快了筹划设立人民币基金的步伐。

人民币基金发展优势明显

创业板即将开启，极大地鼓舞了创投的热情，各创投机构纷纷扩大资金管理规模。据了解，仅深圳创新投就在进行规模达10亿元的增资扩股计划，且拟成立多支人民币基金项目。此外，深圳、杭州、南京等地创投机构也不断传出募集新基金的消息。

另一方面人民币基金“不差钱”， 募集对象后备资源充足。随着创业投资在我国的发展，越来越多的单位和个人渴望分享股权基金投资带来的收益，同时愿意为它承担风险。在这个有投资意愿的群体中除了富有的个人、民营企业、社会组织，也不乏国有资产的身影，国有企业、政府引导基金等都有意参与。

东方富海基金总裁程厚博认为，人民币基金的优势在于土生土长，跟项目资源比较接近；以及投资政策方面，内资基金能享受到一些比较明显的“便利”。

据悉，目前多家外资创投正在积极筹建人民币基金。“外资创投创立人民币基金的模式虽然比本土创投要复杂一些，但是外资创投较高的管理水平和成熟的运作流程对人民币基金的发展也将是一大促进。”有业内人士评价。

期待成熟投资者参与市场

北极光风险投资基金合伙人邓锋表示， 人民币基金在某些方面确实比美元基金好，但是优势被夸大了， 设立人民币基金的战略意义大于战术意义。联想投资刘二海日前也认为，“人民币基金短期内具有优势”。不过，他着重强调了“短期”二字。

事实上，在业内一致看好人民币基金的同时，不能否认人民币基金还存在着诸多问题。首先中国缺乏成熟的、真正的、适合的LP。一方面中国的LP对于风险的认识不足，对LP本身的定位并不是很了解，时常有参与到日常管理中的“冲动”；另一方面，虽然政府引导基金、上市公司、民营企业以及富有的个人已经参与到了创业投资中来，但是更“有钱”的机构如银行、保险等机构还没有获准参与到这“游戏”中来。

而成熟的LP资源对于基金募集来说至关重要。事实上，一些创投机构在募集资金选择与第三方理财机构合作，也和自身掌握的LP资源不足有关。“创投机构掌握丰富的LP资源，人民币的募集就会相对比较容易！”鼎晖一投资经理说。

其次，在管理和投资水平上本土创投与外资创投存在着很大差别。一位接触过两种创投的律师举例说，比如投资协议，外资创投的投资协议内容详尽，逻辑严密，将各种可能出现的问题都考虑到了，而且比较有可操作性。而国内的投资协议都很简单，其中包括一些做得很成功本土创投的协议也存在很多未约定的事项。而投资过程中，外资创投会有人员长期跟踪投资企业，深入到员工、外地办事处了解情况，会有访谈记录，会聘请会计师进行审计，还要聘请律师进行尽职调查和参与谈判。而国内的投资机构一般不会做得这么仔细，最多也就是请律师，基本不请会计师。

