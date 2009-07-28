哈继铭：未来全球将长期处在高通胀的环境中

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在2009苏州创新创业企业家峰会上，中国国际金融公司首席经济学家哈继铭在峰会上预计，发展中国家通货膨胀会先于发达国家到来，而目前中国经济发展虽未

过多受到经济危机的影响，但并不意味着中国经济未来的发展就会一片光明，仍需要保持一个清醒的头脑。

为了应对金融危机，国家投资四万亿扩大内需。哈继铭认为，在政府投资计划的刺激下，中国今年GDP“保八”目标基本可以实现，下半年甚至可能超出。但是对于目前中国经济而言，这只是一剂麻醉药，延缓了金融危机迅速席卷而带来的“疼痛感”。而保障中国经济长期平稳较快发展，不能单靠一时的经济刺激，而要寻找一贴治标治本的良药。这帖良药是什么，哈继铭给出的答案是改革。

他解释道，改革不是单方面的，而是要多方面的深层次的改革，其中哈继铭着重强调的是农村改革，“农村改革的意义在于加快城市化进程，促进城乡一体化的同时，又保护农民利益，缩短城乡差距，同时也拉动了农村消费。”

而其中服务行业的改革也引起了哈继铭的关注，据有关数据显示，到2015年，中国将进入老龄化社会，届时中国在医疗等方面会有更大的需求，而目前这些相关行业大部分还处于国家的控制下。哈继铭认为应该进一步打破垄断，降低私人资金进入某些服务领域的限制和门槛。医疗教育、文化领域可以让更多的私人基金介入，满足个性化的需求。

对全球未来的经济，哈继铭认为，未来全球将长期处在低增长、高通胀的环境中，并将面临高负债与人口结构老化两座大山的打击。“明天会比今天好，但不比昨天好，后天则不会比明天好，明年的通货膨胀将不可避免的到来，而发展中国家将首当其冲。”因此，中国的企业家们应早日形成通货膨胀的心理预期，对未来经济发展应“远虑”大于“近忧”。