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7月新增信贷或回落至4000-6000亿 M2预计增速29.1%



兴业银行日前发布的月度经济形势展望预计，7月份的新增信贷或回落至年内低点4000亿至6000亿元，中值5000亿元，从历史角度看仍属相当强劲。

对于7月份的信贷走势，兴业银行资深经济学家鲁政委认为，一方面，存在银行放贷的制约因素。对于小机构，流动性压力将约束银行放贷冲动。从6月新增贷款的机构占比来看，流动性压力更大的城商行、农信社在6月新增贷款占比较4、5月显著下降，其中农信社的占比降至今年来的最低水平。

对于大中型机构，7月份央行已通过发行定向央票，明确向其过快的信贷投放进行警示，另一方面，也存在驱使贷款突进的因素。最重要的因素就是，一年期央票重启、定向央票发出、部分省(区、市)地方债二期发行推后等行为所发出的趋紧信号，很可能会促使地方政府加快上项目进度。

兴业银行预计，7月份M2同比增速28.4%至29.8%，中值为29.1%，增速较上月上升0.6个百分点。M1同比增速25.3%至27.2%，中值26.2%，较上月上升1.4个百分点。“7月M1通常会季节性回落，但7月份资本市场活跃将支撑M1继续上升。

鲁政委认为，第三季度末第四季度初可能成为中长端利率摆脱目前震荡态势而转为快速上升的关键时间窗口。原因在于，一是，随着短端利率因IPO的频密合央票的抬升而逐步上升到位，二是，第三季度我国CPI见底回升和GDP继续加速至9.0%，三是，美国经济环比增长由负转正预期加强，诱发通胀预期再度强化。

胡锦涛:必须保持宏观经济政策连续性稳定性

胡锦涛强调,为有效应对国际金融危机冲击、保持经济平稳较快发展,我们必须保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续扩大内需尤其是消费需求,注意把握投资方向、优化投资结构、防止重复建设,更好地发挥投资对经济增长的拉动作用.