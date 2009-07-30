创投人士称创业板未必是IPO最优通道

中华PE:

在前日举办的“2009创业板上市与私募股权投资高峰会”上，有创投人士透露，108家申报创业板的企业，大概深圳的企业以及深圳创投投资的不少于90

家，但具体哪几家企业能捷足先登创业板，或者以什么样的操作方法选出第一批，创投大佬们同样也是“雾里看花”。但与以往诸多创投者们对创业板的狂热不同，创投大佬们开始冷静审视创业板，认为创业板是IPO的快速通道，但未必是最优通道，创投企业与所投企业未必要蜂拥而至。

“根据不完全统计，就这次108家申报的企业，大概深圳的企业以及深圳创投投资的不少于90家。”在当日的主题演讲中，深圳创业投资同业公会常务副会长王守仁如是说。

另外一家深圳创投公司的老总表示，这次上报的108家企业中，有自己公司投资的三家，但具体的名字不方便透露。而哪些具体的企业能够上首批，如何从这108家中选出第一批，创投们同样表示是“雾里看花”。

“对创业板而言，我们要相对冷静，做投资人不能把能否上创业板作为一个标准，作为一个企业也不能把上市作为自己的目标，否则会变成舍本逐末”。自称10年前被创业板忽悠进来的深圳市东方富海投资公司董事长陈玮如是说。

深圳清华力合创业投资公司总裁朱方指出，对创业板的期望值不要过高。“中国创业板现在的这种要求我觉得是个迷你板，这不是一个真正意义上的创业板，因为真正意义上的创业板要体现出它企业的未来成长的东西，我们国内一些中小企业、一些潜力企业很需要资金，但按照现在的标准得不到解决，也得不到发展。”朱方认为，一个创业板有三条很重要的：一是它有不断成长、高技术、高发展的项目源；二是有很好的投资人，这个投资人是要前赴后继的，投了十个项目，七个亏掉了，其他三个还继续投是很好的投资环境；三是有很好的社会、市场的诚信体系，这样才能孕育出一个好的创业板。

“深圳创业板是IPO的快速通道，但未必是最优通道。”中国首创投资总裁傅成说“企业上市会消耗很多的时间、精力甚至是金钱，一些企业在用大部分时间准备上市的时候，它的竞争者可能抓住这个时机扩大市场份额，如果在这时候企业没有把主营业务放在重要的位置，而是把上市放在主要位置，这对企业将来的危害也很大。”