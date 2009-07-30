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龚方雄：返6000不是问题 谢国忠：09年市场将呈M形

摩根大通中国策略师龚方雄（资料图）



独立经济学家谢国忠（资料图）

随着市场的急涨急跌，机构对后市的看法分歧也越来越大。

资金宽裕局面不改

采访中，不少机构认为，国家宏观经济政策今年不会转向，资金宽裕局面将继续维持。

安信证券首席策略分析师程定华对股市后市持乐观态度。他认为，昨日的急跌属于正常的技术调整。目前资金面仍将保持宽裕局面，新基金正加速发行，储蓄大搬家也才刚刚开始。另外，今年仍将保持温和的通胀，但货币政策真正转向可能会到明年二季度。

国盛证券分析师认为，二季度国民经济恢复速度超过预期，经济主体信心稳步提高，宏观经济正处于企稳回升的关键时期。根据国家领导人的讲话精神，下一阶段应继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，巩固经济企稳回升的基础。

对于昨日的调整，国盛分析师认为，主要是受到银监会发布《固定资产贷款管理暂行办法》防贷款流入股市的消息影响，近期央行的微调之手也频频出击。但就目前来看，这些措施暂时难以对市场流动性造成影响。

兴业证券策略分析师也持同样看法。虽然银监会对于固定资产贷款的监管显示政策面正在发生微调，希望资金能更多地流向实体经济，但这还不至于改变流动性宽松的趋势。