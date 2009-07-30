巴曙松：股市还会涨 中国将成第二大经济体

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国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松（资料图）

以观察经济的三个主要角度来看，中国的经济与股市已经复苏，在中国经济明年有望超过日本成为世界第二大经济体的情况下，我们不应低估国内消费增长对经济的拉动作用。



从经济波动周期、国际经济发展以及中国产业结构调整这三个角度来看，对中国的股市都没有理由悲观，但中国投资者最需要警惕的是在财政政策的刺激下，公共设施建设领域里新的产能过剩情况可能再次出现。



PMI指数最早说明了中国经济复苏的事实。PMI即采购经理指数，也被称为格林斯潘荒岛指数。因为格老称，如果把他丢到荒岛上，只能选一个指数来决定宏观经济政策，那么他就选PMI指数。一个年轻的基金经理今年赚了大钱，就是因为他看到PMI指数从去年11月份见到最低39点之后，以非常稳定的姿势上扬，即从去年12月份的41，1月份的45，2月份的49，到了3、4、5月份稳定在50以上。所以去年10月、11月是这一轮经济周期阶段性的底部。而这一轮周期的阶段性高点应该是在明年第一季度。



从全球经济的增长情况来看，中国社会科学院的报告表明，如果中国按照GDP8%左右的增长速度、欧美是2%的增速测算，中国大概在2018年超过美国，成为世界第一大经济体。中国现在与第二位的日本经济总量相差10%左右。如果今年中国成功保八，而日本下降2%，那么理论上我们明年会超过日本成为世界第二大经济体。



同时，目前大量的国际资本正在流向亚洲，流向中国，这个趋势非常明显，而从近几个月的数字来看，流向中国的势头在加速。所以如果A股上市公司中报确认是复苏的话，再加上资本的流入，应该还有上升的空间。



在金融危机的冲击下，国内部分产能的消化没有得到重视。如果过剩产能不消化，经济复苏很难真正走上轨道，就像钢铁行业一样，刚一增长，很多过剩产能涌入，价格又被拉下来。过剩产能的消化要从多种渠道进行，要进行整合，比如说国资委，将从原来的几百家变成一百多家，还要进一步减少；第二是市场的重组概念，当经济稳定下来，进行适当调整，重组会成为非常大的主题。



中国实施的强劲经济刺激政策形成的产能，可能会形成一道绕不过去的坎。另外，大规模的信贷投放，使整个经济实体的负债率大幅度提高，同时银行的资本金难以支持这么快速的信贷投放。银行下半年会重点发展中间收费业务。而创业板的正式启动，将为中小企业直接融资打通渠道，减少或者说是分散银行以及企业的风险。

