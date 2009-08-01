水皮：谁最担心股市暴跌？

中华PE:

是散户吗？

从7月29日那天放天量的4300多亿来看,的确有不少散户在夺路狂奔,尤其在下午指数被打到3174.21点的时候,很多股票都是无量直奔跌停板,此前一天水皮在“财富非常道”做节目的时候就说散户就是这样,年初劝他入场的时候,他不肯,现在劝他别入场的时候,他也不肯,可怜之人必有可恨之处,这个可恨其实不是别的,无非就是人性的弱点,一个字,贱!两个字,很贱!三个字,非常贱!和散户的逃命形成对比的是,沪深两市的ETF都呈现净流入的特征,大部分散户的泣血筹码就这样在自以为是的胜利大逃亡中交到了机构的手中;

是机构吗？

7月29日之前的数据已经显示,大部分基金的仓位都在83%以上,股市的大跌无疑对他们的市值是巨大的威胁,更何况大部分机构在年初的时候是悲观的,仓位是最轻的,大部分基金没有跑过大盘,现在刚刚开始看多,指数的震荡对他们的自信心是巨大的考验,但是话又说回来,指数跳水对于刚刚发行完毕的基金又是千载难逢的建仓机会,所以才会出现散户逃命、机构加仓的现象;

是证监会吗？

7月29日是中国建筑上市的首日,发行价4.18元的这个大盘股应该算是第一只对大盘有影响的指标股,大盘对于IPO的承受力,管理层对于IPO的控制力都可以从这个股票的表现上得到印证。搞不好,IPO搞砸大盘的指控就会落到证监会的身上,事实上,最近的IPO节奏是有点过快,一个接一个,打新股的都忙不过来,对于资金的稀释也是显而易见的。中国建筑6.70元开盘,最高冲到7.96元,市盈率接近100倍,虽然没有中石油开盘价那么夸张,但是炒作的力度和此前的成渝高速却有一拼,而IPO愈演愈烈的炒作已经证明新股发行改革并不成功,至今在新股上市当天的交易环节漏洞太大,新股的市盈率更成为大家攻击的目标,这样高的市盈率,管理层岂不成为泡沫的始作俑者？

都不是。

最担心股市暴跌的不是别人,恰恰是央行。

细心的媒体注意到,股市暴跌的当晚10时40分,央行在自己的网上挂出了副行长苏宁不久前在上海召开的金融形势分析会上的讲话,重申要坚定不移地继续执行适度宽松的货币政策,巩固经济企稳回升的势头,并提出在引导货币信贷适度增长的过程中,要注重运用市场化的手段,而非规模控制的方法。

苏宁的讲话并没有特别的新精神,用不着当作特急件在晚上10点多往网上挂,但是,央行的确就是这样做了。这说明一,当天晚上央行上上下下都在加班,说明二,苏宁的讲话可以看作是对外围市场传言的回应,可以视作隐性的澄清,而央行最近频频声明要执行宽松的货币政策多多少少给人“此地无银三百两”的感觉。

与央行的表态不同,银监会一周之内三次发布贷款管理办法的意见征求稿,不管是流动资金贷款、固定资产投资贷款还是项目融资指引,都在强调规范资金用途,明确不准流入股市,保监会则在例行的半年会上公布了保险资金进入股市的比例,坦承目前保险资金的持仓和规定相比还有很大余地。不管是银监会还是保监会,都比较超脱,比较潇洒,都没把股市的暴跌太当回事。

本来也没事。

上证指数一路从1664点涨到3454点,除了在2000点的位置上有点反复,其他可以说是一路单边上升,中间没有什么调整,市场积累的获利盘是巨大的,出现调整是正常的,没有调整反而是不正常的,而缓涨急跌正是牛市调整的特征,至少对于水皮来讲,正是这样的调整测试才证明市场的强势。既然3000点没有横盘震荡,那么3500点附近的上下洗盘就是不可避免的。如果和2007年2月27日的暴跌相比,2009年7月29日的暴跌还是比较温和的,前者的下跌盘中达到8.84%,而这一次才7.68%,收盘恢复到了5%,前者暴跌之后出现双头,从高点的3049点直下2723点,而这一次第二天虽然也有震荡但并没有创新低,连续两天反弹的高度距跌前仅一步之遥,3400点并没有成为阻力位。

天下本无事,庸人自扰之,个中滋味,耐人寻味。

