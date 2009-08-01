李克强:中国经济发展正处于企稳向好的关键时期

中华PE:

去年下半年以来，面对极其严峻复杂的国际国内经济环境，党中央、国务院统揽全局，审时度势，及时果断决策，把保持经济平稳较快发展作为经济工作的首要任务，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台并不断丰富完善应对国际金融危机的一揽子计划。目前，经济运行出现积极变化，总体形势企稳向好。同时应当看到，我国经济回升的态势还不稳定、不巩固、不平衡，要进一步统一思想，坚定信心，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强政策的针对性、有效性和可持续性，努力促进经济长期平稳较快发展。



一、应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展成效逐步显现

在去年底召开的中央经济工作会议上，胡锦涛总书记、温家宝总理作了重要讲话，科学分析了国际国内经济形势，明确部署了今年经济工作的各项任务。今年3月召开“两会”，温家宝总理作了政府工作报告，强调今年政府工作要以促进经济平稳较快发展为主线，全面阐述了应对国际金融危机的政策措施。这些决策部署和政策措施，统筹兼顾，突出重点，立足当前，着眼长远，体现了扩内需、保增长、调结构、促改革、惠民生的有机结合。

(一)把增加政府支出与实施结构性减税结合起来。落实积极的财政政策，大幅度增加政府支出、扩大公共投资，今年中央财政赤字增加到9500亿元；同时实行结构性减税，包括全面实施增值税转型、增加出口退税、出台税费优惠政策、取消和停征行政事业性收费等，全年可减轻企业和居民负担约5500亿元。落实适度宽松的货币政策，完善金融扶持政策，多次下调存贷款利率，调低存款准备金率，增加流动性，加大了对农业和中小企业的信贷支持力度。

(二)把增加投资与改善民生、刺激消费结合起来。在充分论证的基础上，制订并实施了两年内新增4万亿元投资的计划，其中中央政府增加投资1.18万亿元，地方政府相应投入，带动社会资金参与建设。截至5月底，中央政府投资预算已下达5620亿元。同时，稳妥处理好政府与市场的关系，用改革的办法调动各方面投资的积极性；处理好速度与质量的关系，坚持按程序办事，严格投资项目可行性论证，加强监督管理，确保安全生产，保证工程质量，保障资金在阳光下运行。新增投资的重点是保障性安居工程、农村民生工程、基础设施、社会事业、自主创新、环境保护和灾后恢复重建等领域，直接或间接用于改善民生，有利于以投资带消费，以消费促增长，实现一举多得。同时，出台“家电下乡”、“汽车摩托车下乡”、家电和汽车“以旧换新”等措施，刺激居民消费，财政投入320亿元；实行促进高校毕业生和农民工就业的措施，帮助城镇就业困难人员和灾区劳动力就业，稳定和扩大就业；稳步实行教师绩效工资，继续提高农村义务教育公用经费标准，改善中小学教师待遇和办学条件。

(三)把保增长与调结构结合起来。制订并实施了汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、轻工、石化、有色金属、物流等10个重点产业调整和振兴规划。一方面，加大调整力度，推进企业兼并重组，淘汰落后产能，提高产业集中度和资源配置效率。另一方面，加快振兴步伐，发展先进生产力，鼓励企业技术进步，提升产业发展质量和水平。今年国家安排200亿元财政贴息，专项投入企业技术改造，预计可带动4600亿元社会投资。同时，加快国家中长期科学和技术发展规划实施步伐，今明两年国家财政投入1000亿元，推动高档数控机床、核电技术、大飞机、新一代移动通信网、重大新药创制等11个重大科技专项的实施。支持新能源、节能环保等战略性新兴产业发展，推动高新技术产业化，创造新的市场需求

