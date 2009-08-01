上海超日再冲IPO 改聘国泰君安为保荐人

与太平洋证券解约

中华PE:

8月1日讯 作为A股IPO重启以来第一家被否的公司，上海超日太阳能科技有限公司（下称“上海超日”）目前更换保荐人，欲再图IPO。

本报获悉，上海超日已解除与太平洋证券的保荐协议，转聘 国泰君安(行情 股吧)为新的保荐人。最快三个月即可重新申报IPO申请。

据了解，太阳能概念在A股市场上备受追捧，此前IPO成功的太阳能概念的上市公司比比皆是，如 力诺太阳(行情 股吧)、拓日新能及 天威保变(行情 股吧)等等。但正是这一单令市场颇为看好的太阳能概念IPO，却令太平洋证券声誉扫地。

7月15日，中国证监会发审委发布第48次会议审核结果称，上海超日首发不予通过。上海超日的一位股东坚持认为：“公司本身没有问题，我们所投资的企业一定是最优秀的，今年还被福布斯评为中国最具潜力的100家中小企业。”

就在上海超日IPO申请被否的第二天，财政部、科技部及国家能源局就联合制定了《关于实施实施金太阳示范工程的通知》，称要采取财政补贴、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化及规模化发展。

联合证券研究员王爽在其最新研究报告中亦指出：“随着世界太阳能需求开始回暖，该行业将结束持续下滑的走势，逐步进入新的上升周期，行业拐点正在出现。”

在经过短暂的接触与选择后，上海超日聘请了国泰君安为其新任保荐人。“国泰君安虽然收费比较贵，但其综合实力比较好，况且又在上海，情况熟悉起来也会比较快。”知情人士透露。

据悉，国泰君安目前已经着手对上海超日展开尽职调查。

虽然目前证监会对于上海超日IPO被否的具体原因并未予以公开正式的说法，但其此前招股说明书（申报稿）所体现出的“亮点缺乏、风险集中”的特点却饱受诟病。

投行人士称，“在招股书中，亮点明显缺乏，如产业链向上延伸和低成本优势等与目前A股的光伏发电类上市公司相比并无明显优势。”

此前的招股说明书显示，上海超日拟发行4000万股，募集资金投向为全部用于洛阳超日年产100MW多晶硅太阳能电池项目，该项目拟增资金6亿元以上。

但在招股说明书中，并未对该项目的前景作出太多详细的描述。上述投行人士认为，这很难让人看清楚募集资金使用的未来收益，新的保荐人应该在项目前景上多做描述。

目前的情况颇为棘手，“临危受命”的国泰君安需要解决的问题是，如何发掘更多的投资亮点，以最终能使该项目获得发审委的垂青。上述股东充满信心的表示：“也许，会重新找出一些新的亮点也说不定。”

据悉，国泰君安完成相关投行程序需要三个月，之后就可以重提该项目的IPO申请。

更换保荐人后，上海超日的IPO前景令市场颇为期待。“这个项目本来就没有什么太大的问题，太阳能光伏产业又是国家扶持的产业，大券商和证监会的关系会比较好，沟通起来也会比较顺畅，如果上海超日再提IPO的话通过的可能性还是比较大的。”上述投行人士说。

此外，IPO受阻后上海超日目前的日常经营并未发生太大改变。“还在进行原来的业务，对业务结构本身没有影响。”上述股东说。