千亿级保险资金等待注入PE市场

中华PE:

步社保基金后尘，保险资金即将成为我国PE市场的新军。目前保监会正在加紧制定保险资金PE投资细则。国家发改委相关人士也表示，上述细则将随国家发改委起草的《股权投资基金管理办法》的出台而推出，随后保监会将开展相关试点。

如果比照社保资金投资PE的比例，以现有规模计算，将有约3400亿资金可以注入PE市场。

多位业内人士表示，保险资金进入PE领域，对于丰富PE资金市场、促进基金管理机构规范化具有重要意义；同时面临资产负债匹配压力的巨量保险资金也将找到投资出路。

细则有望年内出台

保险资金作为具有长期投资耐心的资金，一直受到PE基金管理人欢迎。社保基金投资PE开闸之后，市场对商业保险资金的期待也逐日升温。

保监会曾表示，国家发改委酝酿推出综合性的《股权投资基金管理办法》，这个《办法》出来以后，保监会将根据保险行业的情况，出台未上市公司股权投资的实施细则。据悉，发改委已经于6月底将《股权投资基金管理暂行办法》上报国务院。发改委财政金融司副司长曹文炼则表示，上述细则有望年内出台。

另有媒体报道称，为配合10月起实施的新《保险法》，保监会很可能在10月之后推出相关政策，征求意见过程也要在管理办法出台之前再进行。

PE投资存在高收益、高风险的特点，保监会曾表态，由于存在流动性及各种风险，这类投资将谨慎地推进。

但事实上，中国平安已借道平安信托捷足先登，利用先前通过平安信托设立的PE平台——平安创新资本，与平安资产管理公司在PE投资业务上进行集中操作，储备和投资了大量项目。中国人寿也有多次未上市股权投资的经验，其中包括投资南方电网和通过定向增发的方式认购中信证券。

据了解，保监会将会通过设置一系列的考核指标，如偿付能力、公司利润、保费增长等，只有附上相关条件才有机会参与PE。另外，还要求保险公司成立专门的PE公司来进行操作。中国人寿、中国平安已递交成立PE公司的申请。