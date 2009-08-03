银行曲线进入PE领域 政策或先试点再放开

中华PE:

银监会的一纸通知并没有彻底切断银行的PE路，部分银行已通过各种渠道曲线进入PE领域。

7月6日，银监会发出的《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》中规定：商业银行理财资金不得投资于未上市企业股权和上市公司非公开发行或交易的股份。

据一位地方银监部门人士介绍，目前银行直接投资PE在政策上仍有障碍，不过最终可能也会采取先试点再放开的思路。

以财务顾问的角色深入PE领域是工商银行（下称工行）投行部今年的新打算，这一规划定名为“PE主理银行”。这也将成为银行涉入PE的新尝试。

“PE主理银行”改造工程的时间始于今年2月。首先开始的是工行投行部的全员大培训，培养和储备合格的资金管理人（GP），形成股权投资基金投资决策委员会，对接基金出资人和基金合作伙伴。

最早操作的是由江西省政府牵头、总额为150亿元的鄱阳湖产业基金。目前，由工行参与设立的江西鄱阳湖产业投资管理有限公司正在全国招兵买马，据悉，首期拟募集资金规模为20亿元。

在筹划的还有工行与天津滨海建筑集团合作的基础设施建设基金，该合作细节已在今年年初落实。

今年4月初，由建设银行（下称建行）全资拥有的海外投资银行建银国际（控股）有限公司（下称建银国际）发起设立、国内首家专注于医疗保健产业的股权投资基金从国家发改委拿到了备案批文，该基金首期规模不超过50亿元，主要投资医疗保健产业。

建银国际目前还与中国航空工业集团旗下的中航投资和中航咨询合资成立了天津裕丰基金管理公司，以管理双方共同发起的航空产业股权投资基金，该基金初始规模也为50亿元。

目前，工行和建行的这些基金都正在募集过程中，但对于工行及建行是否会直接出资投入基金，两家银行则均未明确。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示，“国家开发银行投资设立了子公司进行直投业务，这可能是未来银行系PE可供参考的模式。”

目前，商业银行开展股权投资业务还有两道门槛需要跨越：一是《商业银行法》中明确规定了商业银行不能直接投资企业股权；二是商业银行开展股权投资业务还需经过银监会的同意和协调。

郭田勇认为，商业银行设立直投子公司的可能性更大。

交通银行研究部副总经理连平称，银行对直接投资PE肯定是比较谨慎的。

不过，连平说，这不排除其他模式的PE投资，比如参股PE管理公司做LP（有限合伙人，即出资人），这种模式也是目前全国社保基金投资PE的模式。

现在保险投资未上市公司股权（PE）实施细则草拟完毕，目前正在保监会内部走相关流程，预计不久后将在业内征求意见，这一细则将紧随由国家发改委起草的《股权投资基金管理办法》的出台而推出。目前，该办法正由国家发改委上报国务院。同时中国人寿、中国平安已递交成立PE公司的申请。

中国股权投资基金与创业投资协会筹备组组长邵秉仁接受本报采访时称，对于中国PE业而言，取得从中央到地方各级政府的统一认识是当务之急。“只有管理办法出台后，银行投资PE才能有明确的方向。”

北京PE协会秘书长熊焰说，“保险投资PE细则出台以后，会加快管理办法出台的步伐，银行业投资PE应该也不会太遥远。”

据北京银监局一位人士透漏，目前尚未推出商业银行直投，主要是考虑政策的先后问题，尤其是对政策风险的谨慎态度，风险小的政策先推，风险大的留在后面谨慎推出。

据悉，在推出进程上，可能也会采取先试点再放开，先四大国有商业银行再推广到其他商业银行，先规模控制再逐渐放开的程序。www.zhonghua-pe.com

