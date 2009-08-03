人大财经委研究修改基金法

中华PE:

我国现行的基金法于2004年实施，主要是关于公募基金的法律规范，针对私募股权基金的法律规范并没有涵盖其中。

7月7日讯 权威人士6日表示，全国人大财经委6日召集有关部门专题研究《证券投资基金法》修改，全国人大常委会委员、财经委副主任委员吴晓灵参会。

“法律的生命力在于适应实践的需要，我们作为监管机构，每天都要面对的就是法律的稳定性、适应性，这是非常重要的一个方面。”证监会有关部门负责人表示，根据行业的发展总结实践经验，尊重立法规律，把基金法修改得更完善，更加适应基金行业的发展，这项工作非常有意义。证监会作为证券投资基金的主管部门，一方面是配合全国人大立法机关，做好修改工作，使基金法更加科学合理；另一方面，在可能的范围内，不断修改完善规章，及时根据市场变化调整监管思路。基金法出台以来，证监会出台了一系列规范性文件，包括基金运作管理办法、基金公司治理准则等，总数在60件左右。

我国现行的基金法于2004年实施，主要是关于公募基金的法律规范，针对私募股权基金的法律规范并没有涵盖其中。目前，修改基金法的两种主流观点是“小改--单纯完善证券投资基金法”和“大改--把它真正变为投资基金法”.吴晓灵曾多次表示，在当前的市场环境下，有必要把对私募基金的规范纳入进来，把《证券投资基金法》修改为《投资基金法》。