郎咸平海口放言：中国经济不是回暖是“发烧”

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著名金融学家郎咸平（资料图）

“什么是回暖?到底是发烧还是回暖?我给你们解释个名词，下次你儿子发烧的时候，你跟老婆说，不要紧张，这不是发烧，是回暖”。这是8月2日，著名经济学家、香港中文大学教授郎咸平应海口学习型企业发展论坛邀请，在海口市人大会堂作中国宏观经济形势和国有企业的发展趋势专题报告上的开场白，以此来说明中国经济是否回暖。

郎咸平认为，中国除了所面临的金融海啸之外，还面临一个别人没有的问题，就是制造业危机。而制造业危机的表现，就是2006年的股市泡沫、楼市泡沫，本质就是告诉制造业出了最大的问题，当时整个市场一片火热，对危机缺乏认识。

“06年发生了股市泡沫、楼市泡沫、通货膨胀。当时除了我之外的所有学者都说这是由于经济发展太成功了，老百姓更富裕了，所以大家才有更多的钱去炒楼、炒股、买产品。他们把股市泡沫、楼市泡沫、通货膨胀统统归纳为一个名词叫‘流动性过剩’”。郎咸平说“我认为这是由于06年我们以制造业为主的企业家面临的投资环境已全面恶化，因此，制造业的企业家就把应该投入到制造业的钱不投了，而拿去炒楼、炒股，从而造成股市泡沫、楼市泡沫、通货膨胀。当时由于只有我一个人持这种观点，06年―07年，政府听从部分学者建议，判定泡沫经济是流动性过剩，所以继续强化宏观调控，07年六次提高利率，而每次提高利率带来的却是股价上涨。按道理上调利率应该打击股市才对，为什么不降反升呢?因为每一次调高利率就是进一步打击了投资经营环境，所以就有更多的制造业不投入制造业了，而去炒股、炒楼。从08年8月份开始，中央政府做了180度大转弯，推出了新一轮的宏观调控，但为时已晚”。

郎咸平说，金融海啸来得快但去的也急，美国在今年第一季度就已经摆脱了险境。但制造业危机的特点是来得非常慢，慢得让人几乎感觉不到，可来了就再也不会走，只会慢慢的腐蚀整个经济。

最后，郎咸平问“谁能告诉我，06年下半年至今，面临的投资环境是逐步改善还是更恶化了呢”?

郎咸平说，金融海啸来得快但去的也急，美国在今年第一季度就已经摆脱了险境。但制造业危机的特点是来得非常慢，慢得让人几乎感觉不到，可来了就再也不会走，只会慢慢的腐蚀整个经济。

最后，郎咸平问“谁能告诉我，06年下半年至今，面临的投资环境是逐步改善还是更恶化了呢”?