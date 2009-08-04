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险资投资创业板未受特别限制 尚有逾8%资金空间。 截至6月底,险资运用余额3.4万亿元,股票和股权投资占比9.8%,证券投资基金占比6.8%

作为资本市场重要投资生力军,保险公司也将成为创业板市场的一员,与创业板一同成长。

保险资金运用向来追求稳健、安全,而创业板并未对保险公司参与市场交易提出特别的规定或有所限制。

截至目前,为引导投资者理性参与投资,深交所对于参与创业板市场交易的投资者的限定主要是两年的投资交易经验,并未对机构投资者投资创业板有特殊的规定。

此外,保监会目前也未对保险公司投资创业板上市企业有特别的要求。

,保监会主席助理、新闻发言人袁力在第二季度新闻发布会上表示,保险公司投资资本市场,在具体要求上是以股票的形式投资比例控制在10%以内;也可以通过证券投资基金向资本市场、股票市场投资,但是比例控制在15%。

截至上半年末,保险资金投资于股票（股权）、基金的比例合计16.6%,其中股票占比9.8%,基金占比6.8%。

“这个比例对于目前保险公司投资资本市场是留有很大余地的,保险公司可以根据相关的规定,在上述比例的范围内调整自己对各种股票的配置。”袁力称。

如此,无论是直接投资股票还是通过证券投资基金,只要投资比例符合股票投资上限10%、基金上限15%,保险公司就可在创业板二级市场进行投资。

尽管创业板上市企业风险较大,但保险公司并不退避三舍,有意角逐创业板的投资机会,跃跃欲试。

一位寿险公司人士告诉记者,“我们肯定要在二级市场做些配置,但比例不会太大。”

截至6月底,保险公司资金运用余额3.4万亿元,较年初增长10.4%,股票和股权投资占比9.8%,较年初提高1.9个百分点;证券投资基金占比6.8%,较年初提高1.4个百分点,其他投资占比2.2%。

除了银行存款、债券、股市、基金等传统渠道,今年全年1.1万亿元的保险资金的配置仍可能寻求不动产投资、未上市企业股权投资、基础设施债权投资等投资通道。

将于今年10月1日实施的新《保险法》明确规定允许保险资金投资不动产。尽管房地产信托投资基金（REITs）将推出的前景已经比较明确,但保险公司投资房地产信托投资基金等不动产目前仍是“令行禁止”。

上述寿险人士也称,不动产、未上市企业股权的投资主要是拓宽投资渠道,但相关细则还在制定,目前监管层还没有下发文件。

对于投资房地产信托投资基金的提问,袁力表示,保险资金投资不动产属于新《保险法》允许的运用范围,对于一些保险公司通过自用物业的方式购置的房地产,保监会已将这部分投资纳入监管。

至于投资房地产信托投资基金,“目前我们对投资不动产的一些具体规则还在进行研究,目前正在制定相关的监管规则,我们希望能够尽快出台。”袁力称。

不过,袁力也强调,对于保险公司资金运用的考虑,主要是制度先行,在开放一个新的资金运用渠道前,要深入调研,了解风险,再制定相关政策,防范可能发生的风险。

上述人士认为,投资REITs,主要是符合监管规定,同时有投研实力,类似于股权投资的运作。不过,关键还是在人才。“我们现在四处招人。”他说。

新渠道的开放一方面带来了投资收益的提升,但同时也显露出保险公司对这方面人才的渴求。

袁力在会上也提及,保险业的基础设施仍很薄弱,特别是保险人才队伍建设亟待加强,人才素质不适应行业快速发展的要求,已经成为影响保险业科学发展的突出矛盾。