四大行七月新增贷款约1700亿元 下半年信贷增长主力或为中小银行

中华PE:

消息人士8月3日透露，7月四大国有商业银行新增人民币贷款约为1700亿元。其中,中国银行新增贷款约为800亿元，建设银行新增贷款约为600亿元，工商银行新增贷款在300亿元以下，农业银行新增贷款则可能为负增长。

交通银行研究部8月1日发布的报告预测，7月新增贷款约为5000亿元至6000亿元，这意味着四大行在7月新增贷款中的占比将下降到30%多，而6月底这一数据为44.6%，一季度末则为50.5%。

分析人士认为，四大行与中小银行比较，由于上半年配合大型项目建设，四大行贷款已得到较为集中的投放；下半年信贷需求将以地方政府配套建设和中小企业投资复苏为主，这种情况下股份制银行和城商行贷款增速或将高于四大行。但四大行之间仍将有信贷增速快慢之别。

上半年，中行境内行人民币贷款较年初新增9019亿元；农行新增本外币贷款8589亿元人民币；工行人民币贷款新增8255亿元；建行人民币贷款新增7085亿元。但建行在3月，工行在6月开始放慢信贷增速，而中行和农行则一直将信贷高速增长的势头维持到年中。

中行7月将“平稳增加规模”作为下半年信贷投放策略，分析人士认为，中行欲改变海外业务比重过大局面，人民币贷款“一马当先”属于意料之内。但对于同样急于扩大市场规模、以尽快达到上市标准的农行而言，“负增长”似乎不符合其年中工作会议所定“发展是第一要务”的基调，其下半年信贷政策仍有待观察。

此外，由于3月左右银行放出大量票据，到7月大部分票据都应到期，可以将票据融资置换为中长期贷款，也成为7月信贷增速大减重要原因之一。

