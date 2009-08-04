两新三板公司创业板申请被受理 盈富泰克退出有望

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两家“新三板”公司有望捷足先登创业板。昨天截至发稿前，北陆药业和佳讯飞鸿发布公告，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请于7月31日获证监会受理，成为欲转板的“新三板”阵营中首吃螃蟹者。其中，北陆药业股东包括渝三峡和参股多家上市公司的盈富泰克创投公司。

两家“新三板”公司有望捷足先登创业板。昨天截至发稿前，北陆药业和佳讯飞鸿发布公告，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请于7月31日获证监会受理，成为欲转板的“新三板”阵营中首吃螃蟹者。其中，北陆药业股东包括渝三峡和参股多家上市公司的盈富泰克创投公司。

随着创业板受理开闸，多家“新三板”企业争相 冲刺，北陆药业和佳讯飞鸿步伐最快。公告显示，两家公司于7月26日分别向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市的申请，7月31日收到受理通知书，从8月4日起暂停报价转让。北陆药业公开发行股票的数量和募资的投向未有披露。佳讯飞鸿此前公告，拟发行不超过2100万股，募资用于多媒体指挥调度系统、应急救援指挥系统和铁路防灾安全监控系统3个项目。

佳讯飞鸿的股东为24名自然人，北陆药业股东中则出现渝三峡的身影。资料显示，2000年，北陆药业创办人王代雪等股东以1：2.066的溢价，将共计959.7123万股转让给渝三峡。2001年2月，北陆药业改制为股份公司，总股本3838.8491万股，渝三峡持股25%位列第三大股东。

2008年，盈富泰克创业投资有限公司入局。是年，北陆药业以5.33元/股的价格定向增发1250万股，盈富泰克出资3997.5万元认购了其中750万股。增发完成后，公司总股本增至5088.8491万股，渝三峡持股比例变为18.86%，盈富泰克则持有14.74%股份，分列第三、第四大股东。资料显示，盈富泰克由中国电子等10家大型电子企业集团共同投资设立。

2008年报显示，北陆药业去年实现净利润2890万元，基本每股收益0.63元；佳讯飞鸿净利润为3123.95万元，基本每股收益0.50元。

与此同时，另一批锁定创业板上市的“新三板”公司蓄势待发。其中，紫光华宇股东大会已通过在创业板上市的相关议案，东土科技、星昊医药、博晖创新等公司将于近期召开股东大会审议相关议案。

