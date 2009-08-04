格林斯潘：美经济衰退7月中已触底 并开始反转

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前美联储(Fed)主席格林斯潘(Alan Greenspan) 表示，他相当确定美国经济衰退已经见底，各项生产数据显示，可能7月中就已经反转。

据“中央社”报道，格林斯潘在接受“美国广播公司”(ABC) 周日节目“本周”(This Week) 专访时举例指出，美国的汽车和卡车生产已出现大幅成长，国人的经济信心已经开始恢复。

格林斯潘认为，这是奥巴马政府推出的“旧车换现金”(cash for clunkers) 补助方案奏效。如果这个方案提早半年实施，现在情况会更佳。

被问到奥巴马政府最近又推出购屋者补助方案，是否有助于刺激经济更快速复苏？格林斯潘说，两者情况不太一样，毕竟房价比车价高太多，而且除非美国房市在未来五个月内止跌回稳，否则他很担心会有第二波的房市下跌。一旦房市跌破10%， 房价低于房贷，又将有新一波的房子被查封法拍。

问及他预期美国经济何时才能制造就业机会、以及经济成长率何时可以达到2.5%以上时，格林斯潘说，失业率还会继续升高，但速度会减缓。至于经济成长率要达到2.5%，第三季应该就很有机会可以看到。

对于美国不断升高的预算赤字，格林斯潘认为老人及低收入民众的健康保健支出是主要祸首之一，因此健保制度的改革，刻不容缓。

问他赞不赞成前财政部副部长阿特曼(Roger Alt-man) 主张征收加值税，以增加政府收入和减少预算赤字时，格林斯潘说，他讨厌加税，但他不得不支持阿特曼的看法，因为征收加值税可以大量增加政府的收入，但不会重大影响经济。

被问到美国为防止通货膨胀，是否已经接近调高利率的时机时，格林斯潘说，还不到时候。但他提醒，现在潜在流动资金(latent liquidity)相当泛滥，迟早要被吸收，因此联准会必须调高利息。不过那不是立即未来的事，要到“中期未来”(intermediate future)才会发生。

问他同不同意现任美联储主席伯南克(Ben Ber-nanke)认为，调高利息是两年(a couple of years)以后的事情的说法，格林斯潘回答得非常直接：“但愿他们有两年的时间，但我相信他们没有。