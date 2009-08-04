成思危：股指期货择机推出 发展PE

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原全国人大常委会副委员长成思危（资料图）



十多年前即大力呼吁中国资本市场应及时推出创业板的全国人大常委会前副委员长、著名经济学家成思危,上周五（17日）在考察东航集团金融运作平台——东航金戎控股有限责任公司时表示,此次金融危机的问题不在于金融衍生产品本身,而在于如何防止过度投机和有效管理风险,至于国内股指期货,不是要不要搞的问题,只是在等待何时推出。

金融危机发生后,国内对本意用于对冲风险的金融衍生品持有不同看法。但成思危认为,中国还是要进一步推动衍生品的发展。

其实,金融衍生品包括期货、期权、远期、互换这四大类。据成思危介绍,决策层原来的设想是先从股指期货开始,但成立近三年的中国金融期货交易所,至今未正式开展股指期货交易。他个人看法,“股指期货要搞,只是什么时候搞”。他认为,目前只在光大、中信试点金融混业经营,而借鉴国外经验,国内金融衍生品的发展还需要解决混业监管问题。

成思危还提及,去年底国务院已明确金融市场要发展REITs（房地产投资信托）和PE（私募股权投资基金）。而REITs,可拓宽房地产融资渠道,房地产则是发动我国内需最重要的一个行业。对个人投资者有门槛要求的PE,不仅可填补企业对资金的需求,而且有利于一些有前途企业的兼并重组,进而提高企业价值。

