首家金融产业基金在沪成立 各方拟借PE推动产业转型

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中华PE8月5日讯，据悉，昨日上海成立了国内首家以金融产业为主要投资对象的产业基金——上海金融发展投资基金。

该基金由4日揭牌的金浦产业投资基金管理有限公司运营，该公司的发起人股东分别为中国国际金融公司和上海国有金融企业集团上海国际集团。

上海金融办人士表示，上海金融发展投资基金不同于普通投资基金，是国内首家以金融产业为主要投资对象的产业基金，将积极参与中国金融产业和其他产业的重组、改制、上市和购并，以市场化运作和国际化的模式创造价值。

基金的组织形式为有限合伙制，总规模200亿元，目前已经展开首期80亿元的募集工作。金浦产业投资基金管理公司注册于上海浦东新区，注册资本金为2亿元。此前有消息称，两家股东先期将采取各自50%的持股方式，并计划未来引入全国社保基金理事会增资入股，中金、国际、社保三家的股权比例从而达到4∶4∶2。

目前，上海国际集团副董事长万建华担任该基金管理公司董事长，中金公司董事总经理贝多广担任总裁。据中国证券报记者了解，该基金的资金来源将以非公开方式向社保基金、工商企业、投资机构、保险公司等符合资质要求的投资人和机构投资者募集。

据贝多广透露，金浦投资的投资对象不限于上海的金融产业，而是面向全国范围。

万建华表示，新公司将迅速展开工作，开展三大内容：一是加快完善公司治理架构和管理制度，建立市场化激励约束机制；二是抓紧与有关机构的商谈，尽早完成首批资金募集和设立；三是尽早明确公司投资理念和策略，发掘和储备投资项目，尽快开展基金投资。

相关专家表示，中央政府对产业基金寄予了牵头推动金融危机背景下中国产业艰难转型的重任。发改委财经司副司长曹文炼和证监会研究中心主任祁斌在该基金公司揭牌仪式上发表演讲称，“中国式”股权投资基金（PE）的发展，将对中国经济的转型和产业升级起到重要支撑和推动作用。

有关专家表示，推进高新技术产业化，是目前上海迫切进行“上海制造”转型和复兴的路径，其中重要的推动力就是包括股权投资在内的金融市场。上海市政府副秘书长蒋卓庆透露，去年8月以来，上海市政府和浦东新区连续三次出台了对各类股权投资企业的支持和配套政策，在工商登记、税收、人才等多个方面给予扶植，浦东由此专门设立了“外商股权投资管理企业试点办法”，吸引国际知名股权投资机构落户上海。他表示，股权投资企业近年在上海取得长足发展，通过市场进行投资配置，改善所投资公司的治理结构，有助于促进产业结构调整和培育优质上市资源，也有助于完善投融资体系和上海高新技术产业化进程，是对现有经营体制的扩展完善。



上海热衷建设股权投资市场的另一重目的是借此巩固其国际金融中心地位。上海市副市长屠光绍表示，上海国际金融中心建设已经进入新的发展阶段，上海金融发展投资基金的成立是落实国务院“两个中心建设”意见的具体举措，也是国家对上海金融中心建设的大力支持，将在促进上海建设资产管理中心、提升上海国际金融中心地位等方面发挥重要作用。www.zhonghua-pe.com

