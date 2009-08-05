票据融资置换释放万亿贷款空间 三季度票据融资迎来到期高峰

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下半年尤其是三季度将迎来票据融资到期高峰。在不扩大年度银行新增贷款总规模的情况下，到期票据融资将置换成万亿以上中长期贷款。

上半年金融机构人民币新增票据融资为1.7万亿元，其中一季度新增票据融资高达1.48万亿元。由于票据融资期限多为3-6个月，这意味着1.7万亿元新增票据融资将大部分在下半年到期。考虑到一季度新增票据融资的天量增长，三季度将成为新增票据融资到期高峰。

央行调查统计司7月28日发布的一份报告认为，“票据融资置换为中长期贷款的空间较大”将成信贷放缓的一大原因，指的正是票据融资年内到期，有利于冲减新增贷款总规模。

农业银行上半年新增票据融资为3111亿元，在同业中规模最大。农行7月召开的年中分行行长会议所透露消息显示，农行将在三季度置换掉约3000亿元的票据融资规模，为下半年的业务发展和结构调整提供相对从容的腾挪空间。分析人士指出，三季度约3000亿元的到期票据融资，如果转换成新增贷款，将快速降低农行新增贷款增速，甚至可能使新增贷款出现负增长。据透露，7月农行新增贷款可能已经为负。

工商银行上半年票据融资约为1416亿元，在四大国有商业银行中位列第三。该行高层曾表示，下半年将压缩约1000亿元的票据融资，以腾出规模用来实现将全年新增贷款控制在约1万亿元的目标。工行上半年新增人民币贷款已达8255亿元，据悉，目前在工行等候审批的新增贷款可能已超过3000亿元。将票据融资置换为新增贷款，成为工行实现贷款总量控制目标的必然选择。

建设银行上半年新增票据贴现达881亿元，占其全部新增贷款的12.43%，已在大型商业银行中处于最低水平。

年初管理部门确定了今年新增贷款5万亿元以上的目标，各行也纷纷设定了年度信贷目标，但多数已在6月份之前超额完成。

业内人士表示，从年初开始，银行就普遍担心下半年或年底再次进行调控，所以愿意用收益率不高的票据来撑大信贷规模，一旦货币政策收紧，银行就将到期票据置换成中长期贷款。

１月份和２月份，票据融资分别达到６２３９亿元和４８７０亿元，在新增贷款中占比分别达３８％和４７％，而往年这一比例仅为5%，３月以后票据融资在新增贷款中占比逐步下降，6月新增票据融资仅有100余亿元，回到常年水平。

