PE产品和基金专户最热 私人银行劲吹“股”旋风

中华PE:

随着IPO重启、股市跳上3400点及创业板开闸在即，私人银行开始劲吹“股”旋风。私募股权投资和基金专户一对多这两款“股”姓产品成为下阶段私人银行产品发行的主打。

个案

“股市的泡泡还会继续被吹大。”根据多年的经验，在某跨国公司任亚太区总裁的施先生对中国股市的前景十分看好。他计划将资产重配中国资本市场，而他的私人银行投资顾问推荐其配置部分PE和基金专户产品。施先生也从侧面了解到国内已经有不少运作优秀的PE产品，而基金专户也推出了比公募基金更具特色的定制产品。施先生想知道，其他银行是否也推出了PE产品，哪些设计更符合他高风险高回报的投资需求呢？

至少4款私行PE产品在年内发售

“去年以来私人银行都开始注重PE产品的开发，而创业板即将开启为PE产品带来了又一兴奋点。”记者从7家中资行私人银行处获悉，年内至少有4款PE产品在私人银行发售，而外资行中如渣打银行已成立了PE团队，时机成熟时会向高端客户推荐其私募股权产品。

一位来自股份制银行私人银行的负责人对记者表示，股权投资信托产品在去年经历了一次发行高峰，而今年在私人银行的助推下，PE产品得以进入更广泛的高端客户市场。

中国证监会从上周开始正式受理创业板企业的上市申请，首日共有108家企业递交了创业板上市申请材料。创业板开闸，为PE投资资金开辟了一条合法的退出通道。而借创业板推动私募股权投资，或将成为私人银行业务新的利润增长点。

用益信托工作室首席分析师李旸表示，对拟上市公司的股权投资往往能够实现非常可观的高回报。成功的例子如投资盛大网络的PE基金获得了14倍的回报。保守估计PE的平均年化回报在10%以上。

而巨额回报也令私人银行对PE产品的热情前所未有的高涨。“PE产品是一块等待私人银行瓜分的大蛋糕，先行者就能抢得先机。”普益财富银行理财产品研究员张星指出，无论是银行还是客户需求都对PE产品反响强烈。

中信银行私人银行一位不愿具名人士对记者称，PE产品受到了高端客户的追捧，资产净值越高的客户，对这类产品的兴趣越大。 招商银行总行私人银行产品经理李昆林表示客户对PE产品反响热烈，招商银行年内计划继续向高端客户推介一至三款PE产品。建行私人银行一位人士透露，“建行财富三号”第7期股权投资理财产品正在酝酿中，很快将向客户发售。而中行、工行等私行都表达了将推PE产品的计划。

结构化分级适合求稳投资者

信托贷款类理财产品、私募基金、基金专户，甚至是艺术品投资……私人银行推出同类产品大致源自一个模板，具有鲜明特色的理财产品并不多见。但在PE产品的设计和选择上，各私人银行都刻意选择差异化。记者了解到，在未来发售的PE产品中，各私人银行或将延续这种设计的差异。

如中信的锦绣1、2、3号系列和建行财富3号第3、4、6期股权投资类产品均选择结构化分级的PE产品。

张星说，认购优先级份额PE产品的预期年化收益率在7%-10%之间，在收益分配时享有优先权。他认为不少高端客户初次接触如此高风险的投资，银行有必要做好风险分层控制。“将风险承受能力较低的客户列为优先级客户，其本金甚至在收益方面有一定的保障，但其预期收益率水平则较低；同时风险承受能力较高的客户作为劣后级客户，提供资金保障优先级客户部分利益，但其预期收益率水平则较高。”张星认为，结构化分级设计的PE产品给予入门级投资者一个风险缓冲的空间，有利于银行对于理财产品的风险控制。

投资项目：广撒网VS集中投资

除了产品设计上的区别，私人银行PE产品在投资项目数量上的差异也决定了风险上的不一致。招行私人银行即将发行的几款PE产品将延续选择5-10家企业为投资对象的策略，而交行的至尊2号以及建行财富3号的投资项目仅为1-2个。理财分析人士认为从投资项目的数量上看，后者的风险要略高于前者。

“PE产品在投资企业数量上的差异往往是由投资顾问公司身份不同造成的。”李旸指出，由证券公司担任投资顾问的PE产品通常是投资处于上市辅导期的公司，因此也被市场称为“Pre-IPO”股权投资产品。而由风险投资公司担任投资顾问的PE产品，往往会选择较多投资标的，李旸表示这类投资形式更接近标准的PE。

交行“至尊2号”仅选取了一家处于上市辅导期的公司作为投资标的。这样设计产品会否风险更大？

交行广州分行私人银行投资顾问王昭表示，该公司是他们在多家公司中精挑细选而来，最有可能上市的公司，因此风险可控。处于上市辅导期的公司，保荐人都可以看到其详细的财务数据，因此对风险可能相对较好地控制。

不过对于孤注一掷式的Pre-IPO股权投资模式的风险，业内也有不同看法。一家股份制银行总行私人银行中心产品经理表示，Pre-IPO股权投资更多地依靠投资顾问的实力，而且企业上市的时间具有较大不确定性，因此风险相对较高。而真正意义的PE至少选定10家以上企业投资，如果其中有3-4家成功上市，即使有的个案投资失败，整体回报也是惊人的。

严控风险筛选客户

“不是你有钱就能买到这款产品。”事实上私人银行从PE产品的设计到投资顾问筛选以及对客户资质的评价都极为小心。

尽可能地争取操作透明和信息公开、部分参与项目投资决策以及对客户进行全面的风险揭示，私人银行在发售PE产品时，甚至主动筛选客户。

交行私人银行的至尊2号私募股权产品设计了银行参与投资决策的条款，“该产品投资管理决策委员会中必须有 交通银行的代表，且交通银行拥有一票否决权，进一步保障投资客户的投资利益。”王昭表示。而招行已经发行的两款产品也要求投资顾问向投资者公开投资决策过程，以求做到操作透明。

还有以有限合伙方式组建的PE投资产品，设计了Capital Call条款（客户入伙时只需缴纳相当于承诺投资本金一定比例的初始认购本金，期间根据项目投资需要，再分批次追加剩余资金），这样客户的部分资金就可以获得部分流动性。

此外，银行对于投资者的资质也进行了一定筛选。“我们希望投资者至少有同等资金规模的股票投资经验，并且具有一定的实业投资经验。如果投入资金的比例超过了我们建议的水平，我们将要求客户填写风险提示说明，表示银行已经进行了风险提示，但投资者仍坚持按自己意愿投资，风险自担。”李坤林表示，从某种意义上说，私人银行在筛选PE产品的投资人。

交通银行对投资于至尊2号理财产品的客户也制定了专项的投资者风险承受能力测评报告。测评结果与客户个人金融资产必须匹配，对风险承受能力评为最高等级的激进型客户，其投资本产品的金额不得超过其金融资产的20%，对风险承受能力相对较弱的增长型、稳健型客户该比例进一步下调。

封闭式FOF领跑基金一对多专户

如果股权投资的风险对于你来说太高，那么私人银行今年另一类主打产品——— 基金一对多专户将能满足你股票投资的需求。

各私人银行已经整装待发，与若干基金公司达成合作意向，在专户产品发行时会向客户优先推荐。例如建行私人银行与建信、银华、长城、博时、华安；工行与工银瑞信、广发等；交行与交银施罗德、易方达、海富通等基金公司。

在首只专户产品的选择上，基金公司清一色锁定在灵活配置产品，股票仓位可控制在0-100%。不过也有私人银行与基金公司另辟蹊径，通过信托形式抢先发行类似一对多专户产品。中信银行的私人银行近期正在发售一款封闭式基金投资专户（FOF），该产品由深圳一著名合资基金公司担任投资顾问，起售门槛为50万。据了解，该产品投资对象为封闭式基金，期限5年，产品成立1年后每季度可打开赎回。由于产品包含了封转开及创新封基套利的条款，因此风险略低于股票型基金。

据建行私人银行一位人士称，该类产品也在首批申请基金一对多专户产品之列，在设计上较公募基金有特色。

资产配置建议：权益类比例可维持较高水平

私人银行正积极涉“股”，这是否也给与投资者一定启示呢？

记者采访多位私人银行投资顾问表示，目前投资者资产配置中仍可保持较高比例的股票资产。

中信银行私人银行一位不愿具名的理财师表示，中期来看全球范围内经济还属于确认底部的过程，相关投资市场更多属于流动性堆积形成的资产价格上涨。我们以风险属性为中性的客户为例，建议半数稍多的资产投资于权益类产品，其余比较均匀地分散于固定收益类资产、通胀对冲型资产和现金类资产，此部分中可按固定收益类资产比例稍重，现金类资产比例稍轻的思路进行配置。

上文提及建行私人银行人士表示，目前他们对市场的预期尚属谨慎乐观，投资者可以维持甚至适度增加5%-10%股票资产的配置比例。

此外中信银行人士表示，投资者在诊断资产配置时，战略上来说应在半年内进行一次判断和调整，但从战术上来说，需要做到月度跟踪；遇有经济和投资市场重大转折信号时，也可能即时调整。

