外资PE落户浦东将有突破 4家外企已申请工商登记

中华PE:

作为上海落实国务院“两个中心”建设意见重要工作之一的吸引境外股权投资企业落户浦东即将有大的突破，已有4家外资股权投资企业递交了工商登记申请。浦东将利用先行先试的机遇，使外资PE率先在公司架构方式、资本金使用转移、募集资金投向、引入外资合伙人等方面有所突破，所积累的经验未来也将服务全国。

昨天在沪召开的“产业振兴与股权投资研讨会”上，有关人士透露，作为上海落实国务院“两个中心”建设意见重要工作之一的吸引境外股权投资企业落户浦东即将有大的突破，已有4家外资股权投资企业递交了工商登记申请。浦东将利用先行先试的机遇，使外资PE率先在公司架构方式、资本金使用转移、募集资金投向、引入外资合伙人等方面有所突破，所积累的经验未来也将服务全国。

外资PE可以有限合伙

有关人士表示，目前外资发展人民币PE尚有一些难点需要突破，不过，他暗示这些难点都将在近期解决。

首先是外资PE的公司架构，由于我国的有限合伙法规没有规定是否允许外资进入，去年市政府发布《关于本市股权投资企业工商登记等事项的通知》，九条政策支持股权投资企业发展，包括首次明确了股权投资企业可以使用“股权投资”或者“股权投资管理”等名称，并可以以有限合伙制注册。在税收政策上也尽量给予股权投资企业优惠。业内人士表示，这将更有助于吸引各种资金加入成为LP，进而募集更多资金。

另外，有专家建议仿照证券QFII的做法，引入外资合伙人以及境外资金，资金进入后注册在境内，以内资对待，方便在证券市场上进出。

部分资本金可投基金

按照以往外汇管理的规定，外资PE投资设立到境内结汇后的一部分资金，不能投入所设立的基金。这一点影响了外资PE、特别是GP投资的热情。

业内人士指出，PE中GP投资所设立基金在国际上十分普遍，一方面这是为提高GP管理获利的积极性；另一方面也是基金持有人通过要求GP追投一定比例的自有资金，来限制其投资行为符合自己的利益。通俗地说，就是要GP“纳投名状”，成为利益共担方。有关人士透露，目前正与国家外管局协调，争取在浦东注册的外资PE可以实现突破。

所募基金投向将放宽

按照国家有关政策，外资投向在一些领域会有所限制。外资PE所募集资金也如此。但未来在浦东注册的外资PE所募集的都是人民币基金，其LP大多也是境内资金所有者。业内人士建议，如果仅仅是少数外资介入的基金，应该视作内资而放宽投资方向。

不过，外资达到什么比例以下，可将整个基金视作内资尚有待讨论，一个方案是考虑以20%为界。

已吸引5到10亿元国资

外资PE的设立也大大触动了国有资本的神经。消息人士透露，本市一些国资企业已经与外资PE接触过，外资PE所计划募集的人民币基金中已经隐隐出现国企5亿到10亿元的“身影”。

同时，国资不仅仅满足于成为LP，而且也在积极发起设立PE企业，争取做GP。业内人士表示，目前国内市场的成熟度还不高，GP、LP队伍仍然需要培养。