谢百三：股市不存在任何问题

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复旦大学金融与资本市场研究中心主任谢百三（资料图）

针对谢国忠的“中国股市被高估一倍”的言论，秉持着“盛世中的牛市”论调的谢百三同样在其博客中发表文章，再次质疑其股市泡沫论。谢百三认为：就目前而言，股市重回1600点是绝对不可能的事。

而对于7月29日的深幅调整，谢百三在博客中给出了自己的解释：“近3到4个月中国股市连续上涨，没有深幅调整过一次，有人获利100%到200%，不管什么价钱都肯跑出来。因此29日的深幅调整是早晚会发生的。调整一段时间，反而有利于股市夯实基础，继续前进。”

不少经济学家宣称A股“泡沫化”的主要依据是目前A股市场市盈率偏高。谢百三表示，目前沪市市盈率达到28.53倍，远远超出了全球其他主要股市的市盈率，一些国外经济学家便由此得出“A股市场全球最贵”的结论。

“但是，单纯的横向比较参考价值非常有限。”谢百三指出，市盈率的大小和该国的存款利率相关。“市盈率通常等于利率的倒数。举例而言，在5%的年利率水平下，股票的市盈率应当为20倍。一旦到了其他年利率水平的地区，其市盈率也会做相应的变化。目前我国的存款年利率为2.25%，30倍左右的平均市盈率完全在正常范围内。”

自2008年12月23日以来，中国的银行城乡居民及单位一年存款年利率为2.25%，为历年最低，而平均市盈率则明显呈下降态势。沪指6000点左右时的市盈率曾高达60至70倍。“各国股价市盈率是可以完全不同的。如日本由于实行零利率的货币政策和交叉持股，市盈率是20倍，最高时曾经达到过60倍。”谢百三强调，“目前沪深股市不存在任何的问题，更不用说股价被严重高估。”