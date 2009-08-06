总规模不低于27亿元 沪将设九大创投基金

中华PE:

上海拟在9大重点高新技术产业化领域各组建一支“高新技术创投基金”，9大基金的总规模将不低于27亿元，计划实现总产值1.1万亿元。向哪里走？怎么走？上海发展的下一步迫切需要一个答案。

“推进高新技术产业化”便是一个必选答案——这也是配套国务院通过的《推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》的重要抓手之一。

上海的计划很雄伟：2012年，希望全市高新技术产业重点领域总产值达到1.1万亿元。而要实现这一目标，突破资本瓶颈成为关键。

据本报记者近日获悉的消息，上海已着手酝酿“高新技术创投基金”，初步意见是在9大重点高新技术产业化领域各组建一支，而政府将安排一定额度资金予以专项支持。

这9大重点领域在今年5月《关于加快推进上海高新技术产业化的实施意见》（下简称《意见》）已经确定：包括新能源、民用航空制造业、先进重大装备、生物医药、电子信息制造业、新能源汽车、海洋工程装备、新材料、软件和信息服务业等。

根据正在草拟的意见，拟成立的每支高新技术创投基金的规模不得低于3亿元。如此粗略估计，9大基金的总规模将不低于27亿元。

将视野放宽，这9大“高新技术创投基金”将有望实现“头羊效应”，令上海成为国内“创投”聚集的新高地，在与天津、深圳等国内城市和香港、东京等国际金融中心竞争中领跑——这也是上海建设国际金融中心的“先手”和“题中应有之意”。

以27亿撬动1.1万亿，以政府资金牵引民间投入，以市场化手段提升一座城市的产业结构和经济布局。这一切表明，上海正在为完成华丽的转身而精心准备。

大设想

9大“高新技术创投基金”的设想，在5月公布的《关于加快推进上海高新技术产业化的实施意见》中已初见端倪。

《意见》中明确提出，上海市“要更多以资本金注入方式支持项目发展，尽可能吸引股权投资、风险投资等社会各类资金参与”。因此，组建基金就是这一意见的具体落实。

据知情人士告诉记者，组建基金的目的很明确，就是要投资于前述9大产业，且主要以起步期、成长期企业为投资对象。而为保证基金对上海的支持，投资于注册地址上海的企业的资金，不得低于基金的70%。

某不愿具名的投资公司负责人透露，本次创投基金特别强调以国有投资公司牵头组建，而政府资金主要起到牵引作用。根据安排，每个“高新技术创投基金”的资金来源将来自三部分：政府拨付的“专项资金”、国有投资公司出资、社会资本。

原则上，政府的专项资金将不低于基金规模的10%-25%，国有投资公司出资不少于政府专项资金，而社会资本出资则争取不低于50%。目前是由现有的国有投资公司出资，还是专门成立新国有投资公司，尚未确定。

上述投资公司负责人认为，这实际上是以有限的财政资金，撬动更多的社会资本投入到高新技术产业，起到了财政资金的杠杆放大作用。

相关人士还透露，如果该意见成行，吸引社会资本将采用公开招标的形式，由市发改委和财政局等部门择优录取。

尽管理想状态是组建9支基金，但上海并不急于一次性完成。将按照“成熟一个、启动一个”的原则，审慎评估、募集成立。

吸引力

以27亿撬动1.1万亿的宏大设想令人期望。而在拟议中的基金运作细节中，也考虑到如何有效吸引社会资本的参与，以及如何保证政府资金的运作效率

接受记者采访的诸多业内人士认为，如果政府资金介入，这都要在成立基金前考虑清楚。

对此，上海相关部门希望从投入方式、运作模式、管理规范、政府退出等几个方面予以明晰。

据相关人士告诉本报记者，政府拟划拨的“专项资金”将采用两种方式介入“创投基金”：一是，以增加国有投资公司资本金的形式下拨到国有投资公司；二是，将专项资金委托国有投资公司管理。不管是哪种方式，专项资金都会受到严格监管，不得用于其它用途。

相关人士还透露，资本金直接注入国有投资公司相对来说简单，而如果“专项资金”以委托管理方式注入，在基金组建后，该“专项资金”所对应的股权将先由国有投资公司代持，并履行相关职责。

此番安排，政府的强势推动溢于言表。而此举意在提振相关参与的风险投资和民间资本的积极性。

堡航集团北京代表处副总王文勇告诉记者，国外风投的起因是看好创新技术，但在国内真正意义上的风险投资很少，目前的创投更类似于PE。高新技术创投发展缓慢面临一系列配套缺乏的问题。

如果9大创投基金按照上海市的设想运作，就意味着政府作为共同出资人，这样政府可向创投基金推荐项目，这也成为对出资方的吸引力之一。

为提高运作效率，相关消息人士透露，拟议中的9大创投基金将采用纯市场化方式独立运作，政府作为出资方并不干预运营。

而为了控制低效运作、空套政府资金的可能，拟成立的创投基金原则上要求在3年时间里完成所有投资。接近管理层的投资人士还透露，一般高新技术创投基金运作时间为10年左右，本次的拟成立的基金期限也大致如此。

而吸引社会资本参与的另一个吸引力在于：基金期满后，涉及政府的专项资金扣除本金和成本后，政府所形成的部分收益可以按一定比例让利其它股东和管理团队。

“源”与“流”

某种意义上讲，拟成立的9大“创投基金”一头为融资之源，连接着上海建设国际金融中心的宏愿，一头为城市创新之流，推动着上海实现经济结构调整、发展模式转型的远大航程。

对于高新技术产业的作用，上海市委书记俞正声的评价是：这是战胜当前国际金融危机的关键。

事实上，金融危机以来，上海的转型压力与日俱增。

今年上半年，上海实现工业生产总值6612亿元，按可比价格计算，较去年同期增长了5.6%，低于全国7.1%的增长水平。投资、外贸和内需，三大拉动领域更显欠缺。

2009年，随着世博会项目的基本落成，上海新增投资拉动作用明显弱化。上半年上海固定资产投资增长只有9.6%。而另一只带动GDP的轮子——外贸，上海也显降势。上半年，上海外贸进出口2262.7亿美元，比去年同期下降23.7%，持续8个月同比下降。

宏观数据的回落，不仅由于上海外向型经济结构特点，也暴露了上海的产业结构问题。

好在，今年正式通过的《推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，给予了上海一张“先行先试”的准生证。自获得政策“尚方宝剑”后，如何做、怎么做，上海各主管部门正在盘整思路，并加快具体落实的步伐。

上海市政府部门相关人士透露，目前，在上海的思路中，金融和航运两个中心是上海力图打造的功能形态，而现代服务业与先进制造业则是打造上述功能形态所要抓好的产业形态。再具体落实上先进制造业上，高新技术是上海打造先进制造业的重要内容。

该人士告诉记者，上海的思路很明晰，就是要加速产业转型。新一轮产业结构调整，就是要形成以服务经济为主的产业结构，从产业竞争力的提升转变为综合竞争力的提升、从传统制造业生产转变为大力发展以高新技术和新兴产业为主导的先进制造业。

《关于加快推进上海高新技术产业化的实施意见》就在这个大背景下应运而生。《意见提出》到2012年，全市高新技术产业重点领域总产值达到11000亿元，比2008年增加4500亿元。

其中，新能源到2012年产业规模将达到500亿元、民用航空制造业达到200亿元、先进重大装备达到1200亿元、生物医药达到850亿元、电子信息制造业达到1500亿元、新能源汽车达到900亿元、海洋工程装备达到1500亿元、新材料达到1000亿元。

为配合这一政策的落实，上海市政府专门拨付资金100亿元设立专项资金，用于扶持高新技术产业化项目，而设立9大创投基金则是另一项重大的融资安排。

上海某区发改委负责人告诉记者，100亿元专项资金是市里的出资，如果各区县的相关高新产业项目通过了市里审批，市里会将资金拨付区里，同时区财政还会按照1：1的比例继续配套资金。目前，上海的各区县正在上报项目给市发改委，并安排自己的高新技术产业发展规划。

以金山区为例。金山区刚通过的高新技术产业化实施意见是，截至2012年将重点推出四大领域的高新产业化，分别是：新能源、新材料、生物医药、海洋工程装备。其总体目标是到2012年总产值达到260亿元。为保证实施，金山区除了在财税、规划、土地等方面给予优惠政策外，还将从区里设立5亿元的专项资金予以支持。

独立于各区县规划之外，6月份，上海首批推出19家生产性服务业功能区。以对上海产业结构调整、加快制造业优化升级进行配套功能服务。

8月4日，金浦产业基金正式挂牌。作为国内首个以金融产业为投资方向的投资基金，其与上海的整个金融国资布局的重新调整相伴而生。

尽管一切都还走在路上，但是上海市政协相关人士认为：上海正在经历一个渐进化的改革过程，尽管现在的数据不好看，但是上海不缺乏后劲，改革的推进过程会是一个逐步释放后劲的过程。

