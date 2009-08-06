创业板向合伙制创投敞开大门 允许开设证券账户

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国内合伙制创投最大的一块“心病”终于可以去除——一直困扰它们的证券账户开户问题日前在创业板上已经率先得到解决，在首批上报创业板的企业中，就有多家合伙制创投投资的企业。

证券时报记者8月5日从几家有限合伙创投公司获悉，创业板发审委已经向合伙制创投敞开了大门，在首批申报创业板企业中就有不少有限合伙创投公司投资的企业。这也标志着，合伙制创投证券账户开户问题在创业板上已经得到了解决，一直困扰合伙制创投公司通过IPO退出的渠道已经打通。

一直以来，尽管中国的合伙企业法明确了有限合伙企业的合法地位，但有限合伙企业在股东账户开设的技术环节上依然阻力不小。由于缺乏统一的政策标准且存在理解上的差异，有的证券公司同意给有限合伙企业开设股东账户，有的则不予开设。而在发审委层面，尽管没有文件明确规定不受理含有限合伙性质股东的IPO申报材料，但发审委对证券公司保荐人的劝诫是：最好别上报含有合伙企业的项目。因此，合伙制创投投资的项目不能从IPO渠道退出成为合伙人的最大心病。这也导致国内合伙企业投资项目必须有两套体系，合伙制公司做前期投资，在进入IPO准备阶段后，再将项目转让给自己的另一套体系——非合伙制公司。

为此，国内合伙制企业，尤其是合伙制创投公司一直都在为上述问题奔走呼吁。此次创业板率先放开合伙制创投证券账户，就与合伙制创投公司此前的呼吁有很大关系。去年年底，国内共有十几家合伙制创投公司齐聚北京，集体上书国家有关部门，要求解决合伙制企业证券账户的开户问题。

知情人士透露，在各方的积极呼吁下，上述问题最后得到了国务院层面的批复。目前对有限合伙制企业的证券账户管理是：只准卖出股票，不准买入股票。但此规定仅仅适用于创业板企业中的有限合伙企业，对中小板和主板企业中的有限合伙企业尚无明确规定。

据证券时报记者了解，目前在深圳，已经拿到中国证券登记结算有限责任公司开出的有限合伙企业证券账户的，除了中国第一家合伙企业——深圳市南海成长创业投资有限合伙企业外，还包括深圳东方富海投资管理有限公司（有限合伙）。在近期上报的首批创业板企业中，就有这两家合伙企业投资的公司。

