天津筹建航空产业基金 首期规模不超过50亿元

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据本报独家获悉，天津市政府正在推动筹备一支航空产业基金，首期规模应低于50亿元人民币，以获得在天津自主备案的权利。

而此前由中航集团所发起、建银国际参与的另一支“中国航空产业基金”去年底已经落户天津，“目前中航与建银这支航空产业基金募资在进行中，这是一支完全市场化运作的产业基金”，天津市一位政府官员告诉本报记者。

据消息人士透露，此次天津市打造的航空产业基金，是为适应天津市此前提出的航空作为八大产业之一的战略。

据了解，此次航空产业基金的主要推动者为天津市开发区、保税区以及发改委，具体的基金管理者已确定为海南航空集团，目前海航集团已在天津设立总部，同时运营改组而来的“天津航空”。

“其首期规模应在50亿元人民币，因为按照之前的规定，50亿元以下的产业基金可以直接在天津发改委备案，而不需要国务院再进行审批”，一位接近该产业基金的人士透露。

该基金的投向，“目前的一个主要方向即是围绕天津的空客生产线进行配套的投资”，一位消息人士向本报介绍。

据此前的报道，空客A320生产线去年落户天津，其在华采购涉及A320的机头、舱门、机翼、尾翼、复合材料等。空客相关负责人透露，今年空客在华的采购额将达到1亿美元，2010年将达到2亿美元，而2015年将达到50亿美元。

“围绕这一生产线有许多可以投资的相配套生产企业，还有一些技术可以进行引进，然后在天津投资进行生产”，上述人士称。

事实上，航空产业基金成立的热潮正在兴起，其成立各有其不同原因，各家的基金定位也会有不同。

去年底成立的中国航空产业投资基金，是因为从发起方中航工业的发展要求来说，要在2017年挑战万亿元销售收入的目标，由于直接从股市融资需要较高的门槛值和很长的培育时间，所以很大一部分资金希望通过私募的形式来进行股权融资。

而今年6月成立的西安国家航空产业基金投资对象则是对西安、哈尔滨、沈阳、成都、贵州安顺等五个国家级航空产业基地内具有发展潜力的各类企业和项目进行投资。

这一产业基金热潮的市场背景是，根据西安国家航空产业基金进行的预测，到2027年中国航空产业的总规模将达到20.85万亿美元，年均增长率约20%。

据了解，对于天津此次筹备的航空产业基金，包括天津创投引导基金等在内的几家国有机构均有出资意向，“只要符合天津市的未来战备发展，我们就会支持”，一位天津国有机构的人士称，而这一基金围绕空客生产线进行投资，也被机构认为是风险相对较小的模式。

不过，同时也有业内人士指出，目前受经济不景气影响，航空业订单许多也被取消或缩水，未来多长时间能走出低谷，仍很难预计；虽然天津空客订单基本未受影响，但未来相关配套投资的时间与规模如何与其空客需求相匹配，则也是需要考虑的重要风险因素。

