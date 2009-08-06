张捷：深度认识中国崛起给世界的压力

中华PE:

中国要崛起，世界很紧张，我们在几年前中国经济开始腾飞的时候，世界就发出了中国威胁论，发出了遏制中国等等的言论，把中国当作世界的假想敌，并且把中国的政权方式和党派执政的方式等等都成为了攻击的目标，对于西方的来势汹汹，我们是需要深度认识的。

中国拿出了和平自主的外交原则，拿出了中国的经济与世界实际上差距很远的论调，拿出了中国不侵略不称霸的承诺，甚至中国对于自己的核承诺也比世界各个核大国承诺得多多了，但是这样的说法对于世界的反响是不足的，更多是影响了一些边缘国家和人群，对于西方的主流精英，一直是把中国当成一个非常敌对的目标，对此我们是需要深刻分析和认识的。

对于中国的政治政权问题，所谓的意识形态问题等等实际上根本不是西方考虑的重点，对于国家利益的道德底线是最阴暗的，外交上没有什么仁义道德，而利益是永恒的原则，西方可以与很多阿拉伯的君主国来往，也可以与这些他们的异教徒来往，为什么他们却对于中国与西方的不同耿耿于怀？这样的说法只能是背后阴谋和博弈的一个在台面上的借口。

而真正反对中国的，是中国崛起后给西方世界的资源压力，是中国崛起后造成的全球资源再分配。中国有世界五分之一以上的人口，中国发展了，中国人从这个世界的低端到高端，那么随之而来的资源分配格局就要打破，中国人只要是人人享受了西方中等人群的生活水平，要消耗多少世界的资源？很多资源的消耗是以人头而论的，你再富足消耗的粮食等等都一样，你也不会买更多的手机、电视等等，你的房子的钢铁消耗也一样，等等。而大家考虑世界的资源总量一定的情况下，中国消费的多了，世界其他国家就要减少，即使是大家说我们生产力提高产出多了，但是这样的产出背后的资源、能源哪里来？对于这些产出的占有分配比例是否要改变呢？更进一步说，中国要是发展了，中国以人口论达到人均世界的平均水平，至少应当消费世界25%左右的资源才合理，美国不到5%的人口消费世界45%的资源的生活模式就注定要打破，美国的社会关系和社会结构也要变化，美国人就不能再是乡村化和车轮上的生活了。

我们看到世界上很多国家在西方的扶持下发达了，比如亚洲的四小龙国家及地区，甚至是德国和日本，但是我们也要看到这些国家的人口全部加起来也只有中国人口的几分之一，他们的发达对于世界资源的再分配和稀释作用的影响是中国所不能比的，而且当初扶植日本和德国的发达背后，有美苏争霸的背景，他们的发达的同时是伴随着苏联的衰落和解体的，苏联在世界的资源权力的损失给了他们机会，他们的人口与苏联也是相当的，而苏联从世界一流强国变成了要依靠资源出口的俄罗斯等诸国，这些国家的崛起没有对于西方世界原有的资源再分配造成重大影响。中国的崛起与他们是没有办法比拟的，我们要有清醒的认识。对于日本的全球找资源，日本是外向型的经济，日本买入的资源再加工以后还要出口到全世界，这样资源就又回馈了全球，但是中国要是买资源，中国是有巨大的国内市场的，中国买回去的资源就留在国内了，因此西方世界能够容忍日本在全球购买战略资源，但是不能容忍中国购买的根本原因也就于此，我们也要深刻的认识的，也是必须接受的，但是不能被他人拿日本等国的例子忽悠，中国与他们是没有类比的。

很多人以西方统治的德日韩和港澳台的发达，认为中国彻底的向西方投降也有好结果，并以此为例，但是西方让德、日、韩发达的背后是苏联的衰落，而港澳台的发达更是西方通过他们在吸血中国，没有中国内地资源的输血，港澳台是难以有原始积累取得这样的成就，最重要的就是他们的发达对于西方世界的资源和财富的分配格局没有实质影响，而中国就不同了，西方要是统治了中国，实际的例子就应当是独立以前的印度。所以说这样的观点是被西方殖民者洗脑后的结果。所以我们反对殖民思维，尤其是汉奸们拿着殖民思维来蛊惑世人，造成的危害是极大的。

对于中国的经济发展对于西方的威胁，西方肯定是不能接受的，西方的战略就是制造中国的国内矛盾，制造中国的仇富情绪，制造中国的国民歧视待遇，以各种压力让中国的高端人群、中国的精英人群可以移民到海外，就如二战时期美国吸纳全球富人一样，这些人的移民是要带走中国的资源和财富的，不仅仅是有形的财富，人力资源、智慧、技术等等无形的财富更加重要，让这个国家空壳化、拉美化，永远被奴役。所以我们的愤青在西方不断的各种媒体宣传国内问题无比愤恨的时候可曾想到，你把你认为可恶的官僚、腐败分子、奸商、酷吏等等坏蛋都赶到国外后，他们一样生活的很好，反过来中国的老百姓得到的不是社会的进步和财富，而是更加残暴的异族的奴役，更加的没有翻身的希望。

中国现在针对西方需要做的就是尽快地取消国民的歧视待遇，尽可能的保护国民的财产和人权，更重要的是要严惩汉奸，这些人带走的是整个民族的利益，没有国家和民族的团结，中国老百姓十几亿人实际上是全世界恶魔寻求进行奴役的目标，这里有我们民族大家一致的根本利益。对于加入外籍的人，虽然我们说驭民不以封疆之界，但是也不能无所限制，即使是我们不承认双重国籍，移民或者入籍海外我们应当要求他们在中国完税以后再走总是应当的吧？把中国政府给国民的各种住房、教育、医疗、社会补贴等等留下总应当吧？在世界上谁离开一个地方算一下账把旧账结清，到哪里都是应当的。这样你的企业和个人享受的国民待遇应当取消，比如你的经济适用房、福利房，你企业如果通过外商投资审批就要成外资企业，通不过就要把股权转让给中国人，与国民待遇有关的财富也要留下，只要应当完税、退回补贴和取消国民待遇，中国的个人财产与家庭财产不分的，那么就应当把个人以及近亲属的所有财产和收入资料给我们申报一下，如果不实的话我们可以认为他申请时有欺诈，可以作为申请无效的理由和没收财产的依据，只要谁移民入籍没有向我们国家申报或者申报不实，我们就可以把他的个人及近亲属所有的财产以及共同财产没收，除非财产共有人可以证明共有财产其拥有份额的性质与之无关，近亲属的财产是自己所得没有代持，并且以虚假的理由在司法处理上不承认他的外籍身份。这样实际上就堵住了很多汉奸和贪官、腐败分子和奸商、罪犯逃亡海外的道路。我们的很多入籍和移民人员是没有向中国政府报告的，中国政府也不知道，给中国的内奸、外奸、腐败分子提供了巨大的活动空间。这样堵住外流才能够瓦解西方势力对于中国崛起的侵蚀。

因此我们要看到中国的崛起是任重道远，不是简单的说说就能够让西方接受中国发展的事实的，西方即使是不说，不代表他们骨子里没有，会咬人的狗是不叫的，中国与世界的博弈今后会异常的激烈，这一点大家要深刻认识，我们的历史任务的艰巨性，要有长期忍辱负重的准备，不是你能够由着性子说不或者不高兴的。