胡立阳：A股仍是慢牛行情 当2/3个股向上时可再进场

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“华尔街神童”胡立阳（资料图）

股市放“小暑假”修整3-4周

胡立阳此前在南京接受本报记者采访时就表示，A股去年跌到了1664点，确实太委屈了——已经严重地脱离了其合理价位，未来必然反弹。按照1/2法则理论，第一反弹目标是上一高点的50％,应该在3100点。

但必须注意股市是带动经济的火车头，通常比宏观经济提早反映6-9个月。当估值到达合理价位之后，指数若仍然继续快冲，而经济则因为完全跟不上脚步，会出现“拉扯效应”导致市场震荡，大盘将回调整理。胡立阳认为，出现这样的走势时不要急着去抢短线，以免被套牢。

据他观察，股市在七八月份也确实常出现所谓的放暑假行情，表现得无精打采，普通股民就是想赚到个差价，难度也增加了。但A股在3100点上方出现短线回调，并不是什么坏事，而是更有利于长线健康的发展。通过他对12个比较有代表性的新兴市场研究发现，这样的回调调整幅度一般都不会超过10％~15％，而稍作休息的时间可能会是3-4周。

仍是慢牛行情三类股票可关注

虽然早前就预计股市要出现调整，但胡立阳仍坚持此轮是慢牛行情的观点，“慢牛要走3年”的看法也不会改变。他表示，A股第一阶段的合理价位在3100点。目前股市刚刚回到正常水准，3100点正是此轮慢牛行情的起步点位。此前接受本报记者采访时他也曾表示，在3100点前射飞镖来买股都能挣钱，但3100点之上就会进入硬碰硬的阶段，股民得凭真本事赚股市的钱。

投资者选股就必须以业绩面挂帅，并需要技术面来辅佐。一定要从基本面出发，锁定好的公司，至于买进哪一家、何时买进就需要技术来告诉你了。他一直坚持的转机股、被低估的绩优股和题材股是3100点之上应该关注的品种。

当2/3个股向上时可再进场

如何辨别股市有没有出现中期调整呢？胡立阳说，投资者可以长期观察波段行情，指数若只下跌10％-15％，都是正常的回档，不用担心。但如果从高点下跌，跌幅达到20％左右，而且在随后的10个交易日内，指数又没有反弹并收回至少80％的失地，在这种情况下大盘可能就进入了所谓的中期回档。股市中期回档，至少需要1-2个月的时间来调养生息。遇上这种情况，别急于进场，尤其是做短线的股民，这样会被一下子套住。正确的做法是耐心等待下一波段行情的开始。

那么什么时候可以判断中期调整结束呢？胡立阳认为，当有2/3的个股开始反转向上，且成交量又开始逐日递增，通常代表调整已经结束。当然这是针对短期投资者，如果是坚持认为现在是慢牛行情的投资者，手里至少拿着70％的资金可以不用理会行情的起伏波动。

