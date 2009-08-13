胡立阳主动致电媒体：A股牛市上半场要奔3800点

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“华尔街神童”胡立阳（资料图）

最近几日A股一直处于回调和震荡中，很多经历了去年大跌的股民余悸犹存，心里又开始七上八下，不知道是该乘回调抄底还是清仓保住胜利果实。昨天，曾多次接受本报记者采访的亚洲股市教父、投资教育家胡立阳先生主动给记者打来电话，提醒本报读者说：最近的回调对A股健康有利，因为指数走太快超过个股基本面和经济复苏步伐太多，就会跌跤。但小股民最好不要在8月“放暑假”的行情里做短线。胡立阳还首次借本报告知广大投资者，他认为目前A股还处在牛市上半场，等上证指数到3800-4000点左右时，A股会进入牛市下半场，继续走出2-3年的慢牛行情。

股市走太快就会跌跤 新股频发有利大盘健康

早在今年初上证指数刚刚接近2000点时，胡立阳接受本报专访时就曾预测，根据他对全球12个新兴资本市场的研究发现，A股处于超跌状态，根据他的50%理论，股市会“坐火箭回到3100点左右的合理价位，也就是最高点的一半”。但3100点后，情况就会有所变化了：因为股市一般来说都会走在经济前面6-9个月，但是股市跟经济说到底还是孪生兄弟，不能背离太多，如果指数到了3100点还是继续快速上冲，那么跑得越快跌跤的几率就越大，而且这个时候会出现大牛拉不动小牛、指数拉不动个股的情况，个股之间脚步出现分歧，就像“人吃饭吃得太快会把碗摔破的”，尤其是一些个股公司基本面跟不上指数的发展，那么就会出现调整。从这个意义上说，现在A股出现调整是正常的，也是好事，有利于股市后面的健康前行。而且从全球新兴市场研究来看，8月份很多股市都会出现“放暑假”行情。

在最近的调整中，胡立阳建议股民应该检视一下自己手中握有个股的基本面，如果有些股票盈利没有增加、市盈率过高，那么股价会首先得到修正，这种个股就要小心了。

而最近新股频繁上市，是否会对大盘起到“抽血”的不好影响？胡立阳认为，其实新股频发是好事，不但增加了股市的供应，也适当拖缓了大盘上冲的脚步，有利于大盘自我修正和“休养生息”。至于在“放暑假”行情中小散应该怎么办？胡立阳建议“最好不要炒短线”，因为3100点上方就要进入拼实力的阶段，前面是买什么都赚，现在则对股民选股的要求很高，而且最近行情以震荡为主，做短线很不容易。

牛市上半场要奔3800 四大特征可分辨下半场

股市在8月“放暑假”行情后会怎样？胡立阳昨天首次借本报告诉投资者：根据他的研究结果，一旦股市回到合理价位后，一般还有20%的上冲空间，以A股来说，3100点的合理价位再往上20%，就是3800点左右。一旦上证指数进入3800-4000点这个区间，牛市上半场结束，下半场就会开始。牛市下半场维持的时间还是很长 的，会是更典型的慢牛行情，这时候操作难度会显著增加。

胡立阳告诉记者，有四个征兆可以判断牛市下半场来了：一是板块之间的轮动非常快，缺少龙头板块和领涨板块；二是个股之间经常会上演一日行情，只涨一下，第二天就跌；三是普通股民会赚了指数不赚钱，光看着指数上涨，可是手中个股却不见动静；四是指数完全与公司基本面脱钩，尤其是当很多个股出现与基本面完全脱钩的情况时，暴涨必然会导致暴跌。

慢牛行情还有两年多 股民可买创业板好股票

至于3800点会在什么时候出现？胡立阳说，最好不要在8月份出现，因为如果出现在股市“放暑假”期间，就表明股指走得太快，那么股指拉回修正的幅度就会变得更大，不利于今后走出慢牛行情。

胡立阳跟记者强调说，牛市下半场在3800点左右出现，但这不意味着牛市快到头了，他预测整个牛市行情有三年，现在已经有一年了，那么下半场可能还有两年多的慢牛行情要走。但有个前提：就是股市不能涨太快，否则暴涨会缩短牛市的寿命。

胡立阳昨天还特地提出一个新的投资机会：他建议，将来创业板开启之后，好的股票一定要买，因为从全球的创业板来看，比如纳斯达克，一些好的公司股价上涨3-5倍是经常的事，所以他非常赞成股民到创业板里去淘金挖宝。不过投资创业板是很有学问的，要仔细研究公司的基本面，要做足功课，甚至要为此“交学费”。

