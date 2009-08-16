万科等房企七个月圈地1000万平方米 投入近300亿

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近日，由中国指数研究院与搜房网联合发布的中国品牌房企1-7月新增土地储备调查结果揭晓,短短7个月内,以万科、保利领军的八大上市房企在15个城市,投入近300亿元,储地逾1000万平方米。

5月份以来,作为中国房地产领军企业的万科一改低调策略,开始加入土地市场的资源争夺。仅在短短5、6月两个月内,万科在全国11个城市拿下了14个地块,并为这些地块支付了73.03亿元。紧随万科之后的另一拿地主力为保利地产。继6月份用58.3亿元在重庆拿得两块土地后,7月份保利地产则再次斥资28.5亿在北京和成都拿下新地。金地集团则在4月份拿下上海一块16万平方米的地后,7月3日,以15.62亿元在北京拿下27万平方米的土地;7月23日,又以30.48亿元在上海拿得21万平方米的土地,成为“新上海地王”的得主。

从本轮房地产品牌企业的拿地情况看,北京、上海、杭州、重庆、深圳等房地产市场相对活跃的大中城市成为品牌企业竞争的热点区域。例如,保利、金地、绿地、富力等企业依然青睐市场成熟的一线城市作为未来市场争夺的主要战场。而万科、万达、华润置地等企业偏向于选择土地成本低,开发潜力大的二线城市作为新增土地的重点区域。

分析人士认为,相对于一般企业,品牌企业在市场回暖之际,销售资金回流和银行信贷支持更具优势。在政策刺激下,品牌开发商借助品牌优势,同时更易获得银行贷款和资本市场的青睐。销售的增加使得房企对未来的看多预期增强,资金和信心的双重支撑使得房地产企业重回土地市场。而且,在资本市场上,近期股市转暖和IPO重启的大背景下,强大的土地储备无疑将成为上市房企融资路上的最大砝码。

