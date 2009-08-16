上市公司今年再融资超6000亿元

中华PE:

今年以来，沪深股市走出一波相当可观的上涨行情，上证指数从1820点最高涨至3478点，最大累计涨幅91%。与此同时，上市公司也抓紧行情转暖的机会实施再融资的计划。统计显示，截至目前，已有200余家公司实施再融资或计划再融资，融资规模总额超过6000亿元，此外新股发行还在密集发行，从股市抽血。

据wind统计，今年以来，已经有69家公司顺利实施了增发，共计融资总额为1470.52亿元。与此同时，两市共有212家公司发布了增发预案，根据部分公司给出的增发价格下限，拟募资金额已经超过4263.01亿元，这其中尚不包括15家的公司未给出增发价格下限，预计这几家拟募集资金约为300亿元。今年以来，上市公司已经顺利融资及发布增发预案的募集资金约6033亿元，是去年全年增发融资额2105.09亿元的2.86倍。

统计显示，目前已有英力特、泰豪科技两家顺利实施配股，其中泰豪科技成为自去年9月停止再融资以来国内证券市场第一家正式实施配股项目的上市公司，而股东认购配股比例高达96.14%。另外还有20家发布了配股预案。

去年上半年，10余家公司在当时公布了配股预案，但无奈后期市场环境不利，部分公司不得不将配股有效期延长，有些则为了避免出现认购数量过低的情况，将配股调整为定向增发，而到了去年下半年发布配股方案的公司更是只以个位数计，因此近期实施配股的上市公司数量十分有限。直到今年4月间，才陆续有公司重新开始发布配股方案。

自从6月18日，桂林三金获得IPO上市批文后，已有7只新股登陆A股市场，10多家公司启动了新股发行程序。7只上市新股目前已获募集资金约555.72亿元，平均中签率约为0.56%，即使剔除中国建筑的高中签率因素，6只新股的平均中签率约为0.19%。首日涨幅方面，去年的全部新股平均涨幅为115%左右，今年以来的7只新股为110%左右，几乎不相上下。

