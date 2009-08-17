美曝今年最大银行破产案 今年第77家

中华PE:

美曝今年最大银行破产案

年内破产银行总数升至77家



作者杨博

时间2009-08-16 23:55来源中国证券报·中证网

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美国亚拉巴马州大型房地产信贷机构Colonial银行14日宣布破产，成为年内美国最大的一起银行破产案，这也是美国有史以来第六大银行破产案。同日，其他4家分别位于亚利桑那州、内华达州和宾夕法尼亚州的银行宣布倒闭，使得今年以来全美银行破产总数升至77家，是去年总数的三倍多。

数据显示，截至6月底，Colonial银行拥有总计250亿美元的资产和200亿美元存款，旗下分支机构346家。美国联邦储蓄保险公司（FDIC）14日宣布，已批准北加利福尼亚的地区银行BB&T收购Colonial约220亿美元的资产和存款，剩余部分将由FDIC接管,预计该项接管将消耗28亿美元的联邦储蓄保险基金。此外，FDIC与BB&T还达成了总额150亿美元的损失分担协议。

分析人士称，美国失业率居高不下和房价持续下滑令Colonial这类主营房地产贷款的银行经营状况日趋艰难，最终被迫走向破产。FDIC表示，如果美国经济衰退加深，高风险贷款的拖欠个案将会急增，这将使更多的美国地区银行受到影响。

