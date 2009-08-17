人民日报：经济回升势头不稳 坚定保增长谋发展

中华PE:

当前经济运行积极因素不断增多，企稳向好势头日趋明显。成绩让人喜，劲头不能松。继续牢牢咬住促进经济平稳较快发展这个目标，保增长，谋发展，这要坚定不移。



强调继续全力保增长，是因为当前我国经济正处在关键时期。经济回升向好的势头还不稳定、不巩固、不平衡，经济发展的外部环境依然严峻，扩大内需面临不少困难，调整经济结构和转变发展方式的压力日益加大。这样一个关键时期的中国经济，既有上行的动力，也有下行的风险。一旦有所懈怠或在政策执行中不够坚决、出现反复，就有可能错失良机、前功尽弃。因此，我们一定要继续把促进经济平稳较快发展作为经济工作的首要任务，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，不折不扣地落实好保增长的一揽子计划和相关政策措施。

促进经济平稳较快发展，是贯彻落实科学发展观的内在要求，是社会主义初级阶段基本国情决定的。改革开放30多年来，我国经济迅猛发展，综合国力大大提高，人民生活明显改善。但是，我国仍是一个发展中的大国，仍处于社会主义初级阶段，人口众多，总体发展水平还不够高，发展还不平衡，工业化、城市化、现代化还没有完成，全面建设小康社会任务十分艰巨。尽管我国经济总量跃居世界前列，但人均水平仍然靠后，城乡之间、地区之间发展差距较大，就业压力沉重，大量的民生问题亟待解决。科学发展观的第一要义是发展，解决中国一切问题的关键是发展，保民生、保稳定的基础是发展。贯彻落实科学发展观，必须始终坚持以经济建设为中心，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。

保持经济平稳较快发展，就要保持一定的发展速度，避免大起大落。国际金融危机带来的最大冲击就是经济增长出现下滑态势，部分行业、企业经营困难，就业压力加大。不全力保持经济增长，多年经济平稳较快发展的进程就会被打断，更多行业、企业陷于困境，失业大量增加，人民生活水平下降。保增长不仅是一个经济问题，也是一个民生问题、政治问题。正因为如此，党中央、国务院及时果断出台了应对冲击的一揽子计划，实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全国上下一心，共克时艰，才在较短时间内遏制住了经济增长下滑态势，企稳回升。当务之急就是要牢牢抓住关键期，奋力巩固好势头，确保实现全年经济增长目标。

全力保增长，并不是单纯追求速度，而是要在保增长中注重推动结构调整和发展方式转变，防止盲目重复建设和不顾条件铺新摊子；注重统筹城乡和区域协调发展，积极拓展经济发展空间；注重保障和改善民生，使城乡居民得到更多实惠。要用改革的办法解决前进中的困难,为发展注入持久动力。把保增长与调结构、促改革、惠民生有机结合起来，使增长更上层次、更有后劲、更可持续。

我们即将迎来新中国60年华诞。新中国60年的不凡历程，就是一次次战胜艰难险阻、一次次经受严峻考验的过程。知难不难，迎难而上。坚决贯彻中央的决策部署，继续全力保增长，坚定谋发展，今年的中国经济定会写下新的光辉篇章。