6月中国减持251亿美元美国债 创2000年来纪录

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中华PE：昨日发布的最新美国财政部国际资本流动报告显示,6月中国减持251亿美元美国国债,成为今年以来继4月之后的第二次减持。减持后,中国所持美国国债总量从5月的8015亿美元陡然回落至7764亿美元,但仍居各国之首。

中国社会科学院中国经济 评价中心主任刘煜辉指出:“这一较大的减持状况出现在6月,而在整个二季度美国中长期国债收益率已经上涨近15%,市场对美元资产的担忧愈演愈烈,因此不少外国投资者都大量减持所持美国中长期债券 。”

根据美国财政部公布的数字,5月外国投资者净增持美国国债305亿美元,使之所持美国国债余额上升至3.3万亿美元,占比47%。然而,外国投资者普遍降低中长期美国国债持有量,而增持短期国债。5月外国投资者净卖出长期国债226亿美元,净买入短期国债531亿美元。

“这种结构性的调整反映出市场风险意识回暖,及对美国政府巨额财政赤字和数量型放松可能导致恶性通胀的担忧。”中国国际金融 有限公司 首席经济学家哈继铭表示。

之前,中国社科院副院长李扬在接受CBN采访时指出:“造成减持的因素有三个:一是总体规模的减少,二是币种结构的调整,三是券种结构的调整。”

李扬指出,从总体规模来讲,如果外币投资规模减少,有可能导致投资美国国债规模的减少;从币种结构来讲,对美元资产投资分配的缩减会导致减持美国国债;而从券种结构来讲,中国增持美元资产的总规模未必减少,但对于美国国债、美国股票 的比例分配或许已经出现变化。

事实上,虽然总量呈增长趋势,但中国所持美国国债结构已经发生变化。近几个月来,中国都在进行买短债抛长债的操作,因为在当前情况下短期债券流动性较好,相对更安全。

除期限结构调整外,在品种上,中国开始增加投资风险相对较高的美国资产。根据美国财政部公布的去年数据,除八、九两月外,中国持续增持美国中长期公司债,但去年下半年增持规模远小于上半年;9月至12月,中国连续买入美国股票,12月更是买入1.84亿美元股票,较11月增加近160%。

中国对于美国政府支持机构长期债的态度更为明确:去年上半年持续大幅增持,去年下半年以来则完全转变为持续抛售趋势。美国对外关系委员会研究员Brad Setser研究发现,中国去年11月卖出31亿美元美国长期机构债,并减持50亿美元短期机构债。

专家表示,中国增持美国国债的幅度与各月我国国际收支密切相关。数字显示,6月我国进出口差额仅82.5亿美元,同比下降超过60%。国际收支顺差收窄直接限制对美国国债的增持规模。 www.zhonghua-pe.com



