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中华PE:民生银行日前公告称，随着24日中国人寿所持该行9.28亿股限售股股份上市流通，该行股份将全部为无限售流通股份。民生银行内部人士的分析称，中国人寿减持该行股份可能性不大。

迎来全流通时代

2007年6月，民生银行非公开发行A股23.8亿股，发行对象为上海健特生命科技有限公司、新希望投资有限公司、中国泛海控股集团、四川南方希望实业有限公司、中国平安、中国人寿和光大证券。

2008年4月7日，民生银行实施2007年度每10股送红股2股转增1股的分配方案后，上述股东持有的限售股份相应增加为30.94亿股。其中中国人寿所持限售股数由变动前的7.14股增加为9.28亿股，占民生银行总股本比例为4.93%。

除中国人寿外，其余6家股东所持限售股份已分别于去年6月23日、7月23日解禁上市。由于中国人寿所持限售股份占民生银行总股本比例较小，市场分析人士对记者表示，在此次解禁前民生银行已接近全流通。据民生银行2008年年报，加上原本便持有的流通股，中国人寿共持有9.59亿股民生银行股份，占民生银行总股本的比例为5.10%，为其第二大股东。

公开资料显示，解禁后，南方希望，上海健特、中国平安均有所减持民生银行股份。尤为值得注意的是，中国平安在所持限售股份解禁后，曾在去年三季度小幅减持123.22万股民生银行股份，今年二季度，中国平安则大幅减持。据中国平安2009年半年报显示，截至期末，该公司持有民生银行股份已由2009年3月31日的9.27亿股减少至2400万股，退出民生银行前十大股东之列。

上海健特也自去年四季度以来持续减持民生银行股份，其所持股份占民生银行流通股比重已由最高点5.13%减少至2009年3月31日的1.78%。

国寿减持可能性有多少？

但中国平安的减持行为，则增加了同为寿险公司的中国人寿是否也有可能减持民生银行股份的疑问。而民生银行内部人士分析称，尽管同为财务投资者，但作为第二大股东的中国人寿在民生银行一直比较活跃，并派有一名董事进入该行董事会，可见中国人寿对民生银行所持股份应有长远考虑，不会轻易减持民生银行股份。但中国平安作为第三大股东则未介入民生银行董事会，中国人寿与中国平安对民生银行投资差异明显。公开资料显示，中国人寿委派了旗下子公司中国人寿资产管理有限公司副总裁王军辉出任民生银行董事，但中国平安则未派驻董事。

另一市场分析人士也对记者表示，除非投资策略有所改变，比如决定减持银行股，否则中国人寿大幅减持民生银行股份的可能性不大。

而对于中国平安何以大幅减持民生银行股份的问题，知情人士对记者称，是因中国平安需要筹措资金收购深发展股份，与民生银行自身并无关联，不过减持后，民生银行在中国平安期末证券总投资比重仍高达4.2%，在中国平安证券投资类资产比重占据第三位。 www.zhonghua-pe.com

另外，值得注意的是新希望、泛海集团在所持股份解禁后，则未有减持举动。