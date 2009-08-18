今年全年信贷可能会控制在10万亿以内

中华PE:

中华PE:根据2003-2007年间经济增长、通货膨胀与货币信贷数据的对比，我们认为M2增长17%，信贷增长16%-20%对于支撑正常的经济增长是足够的。如果下半年经济逐步恢复正常，政府可能会要求货币与信贷增长重新逐步回到底线以内，政府对全年货币信贷增长并非没有底线。

在坚持政策总体基调不变前提下，我们仍可观察到央行和银监会等监管部门逐渐流露出对未来可能的通货膨胀和不良贷款等风险的担忧。近期央行主要是通过公开市场进行微调，包括重启一年期央票的发行，并引导货币市场利率逐步上行等。未来在货币政策的具体操作上，央行的微调力度可能逐步加大。

超储率下降可能对银行信贷投放形成制约，6月末金融机构超储率为1.55%，达到2001年以来的最低水平，其中上半年信贷投放的主力——四大国有商业银行超储率下降明显，这可能会对银行未来的信贷投放能力形成一定制约，导致下半年信贷投放规模显著下降。前期天量信贷并不必然导致后期信贷仍会多增。由于前期信贷投放可能存在一次投足、票据贷款陆续到期为中长期贷款增长腾出空间以及政府具备强大的宏观调控能力，我们认为投资项目大幅增长并继续推动信贷投放超预期增长，并倒逼货币政策继续宽松出现的可能性较小。

综上我们认为，由于政府对货币信贷增长可能存在一定底线、下半年货币政策微调的力度可能逐步加大、银行受资金约束信贷投放能力下降以及票据贷款到期后腾出一定空间等原因，全年新增贷款很可能会控制在10万亿以内。www.zhonghua-pe.com