地王频现 国土部拟收紧土地批后监管

中华PE:

中华PE: 据本报记者了解，目前该系统已经收集了20个城市信息，另有10多个城市信息收集工作也将于近日完成。

在国土系统，这一由土地利用司和调控检测司负责系统的加快运行，被认为是新一轮土地批后监管措施启动的前奏。

在此前的三个月中，中国各大城市“地王”频频出现，令房地产泡沫化重新成为议论焦点，市场也一直传言，政府将会出台针对“地王”的措施。

8月18日，在北京的一个行业论坛上，北京著名地产商潘石屹认为，房地产行业关系上下游众多行业，在当前经济危机的情况下，政府不敢轻易拿房地产开刀。

而中国土地勘测规划院地价所所长赵松则向本报记者表示，面对新一轮泡沫，应该尽快落实之前出台的系列土地批后监管政策。2008年中央政府已经出台了一系列政策，若不是全球性金融危机影响，上一轮房地产调控可能已将“地王”们监控起来。

政府如不干预，

3季度房、地价将继续走高

潘石屹的看法，只是房地产界反对政府近期收紧政策的一个理由。

北京另一著名开发商任志强则说，根据国家统计局、发改委公布的1-7月份房地产数据，7月份房价同比只增长了1%，环比只增长了0.9%，商品住宅同比只增长0.3%，按照这个统计逻辑，目前的房价没有涨。

潘石屹还说，房价上涨的因素应归咎到政府土地供应不足和拆迁成本上升上。政府供应土地计划跟不上房屋销售计划，所以房屋涨价。

而国土系统则坚决否认这点。“是土地成本比例大，还是开发商利润大?”中国土地勘测规划院副总工程师邹晓云日前对媒体表示，他们调查的房地产项目中，几乎每个项目利润率都在100%。

住房和城乡建设部住房专家委员会副主任、中国房地产及住宅研究会副会长顾云昌在同一行业论坛上说，房地产市场局部的泡沫产生了，但是全国的楼市还在需要一个保温升温的阶段。1-7月份土地购置面积下降25.8%，全国房屋新开工面积下降9.1%，说明土地市场并不热。北京和上海的几个“地王”，是个别现象。

“我觉得现在政府干预一下，是负责的表现。”赵松对记者说，“地王”对于房价的拉动显而易见。从每年地价监测的数据经验来看，三季度的地价和交易量一般都会保持持续上升的态势。如果在这个时候不对房价和地价加以调控，则三季度可能会出现更高的房价、地价。

系列批后监管政策待落实

在中央政府是否对房地产实施系列调控措施还在争议时，国土部首先启动的，是有利于监管土地利用全过程的土地市场动态监测和监管系统，涵盖了土地“批、用、供、补、查”全过程。

不同于正在运行的地价监测系统的是，这个系统强调将各地主要城市的房屋开发项目全程数据收集，而且能实现直接提取数据进行调控分析。

国土部部长徐绍史曾经就此批示：“加快推进系统运行，争取上半年实现监测监管系统提取数据与纸质数据的统一，最迟在三季度实现通过系统提取全国建设用地供应情况数据直接用于国土资源形势分析。”

赵松表示，国土部对于“地王”的调控主要是通过加强监管的方式，加强对“地王”批后的监管，敦促“地王”的及时开发;以往存在地王的合同约定不清楚的情况，导致部分地王有违规操作现象。现在加强对于合同的管理力度，对合同中相关的政策法律进行严格约定和执行;另一方面加强对地王动工时间的管理，对于土地闲置一年未动工收取占出让价格20%的闲置费，超过两年未动工，则无偿收回土地。

除了监测系统外，其他政策工具事实上在2007年至2008年已经出台。

2008年，国土资源部推出土地使用权出让新合同，规定土地出让合同中要写入竣工日期。

这一点在实际操作中遇到了不少困难：即使一个项目未按期竣工，国土部门也不能去勒令这个项目停工检查，因为这将影响到买房人权益。

2008年下半年，大部分城市出台了稳定房地产市场的“救市”政策。很多地方政府的措施中，都提出允许开发商延期缴纳土地出让金。

这令国土部的文件形同虚设。

2008年，国务院提出，项目竣工验收的时候，需要获得国土部门认可的政策。

但该政策由于涉及多部门合作，也一直未能执行。

“现在的做法是不需要出台更多的新政策，只要把2008年初前后的一些加强推批后监管的政策落实到位就可以了。”赵松说。 www.zhonghua-pe.ccom

