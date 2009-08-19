起草产业投资指导目录 文化部拟解决文化企业融资难

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中华PE: 在《文化产业振兴规划》于7月底原则上获得国务院常务会议通过后，8月14日，文化部有关司局负责人在接受《每日经济新闻》采访时对记者透露，该部正在着手起草 《文化产业投资指导目录》（以下简称 《指导目录》），这是一份具有投资参考意义的文件，也是《文化产业振兴规划》出台后的一个核心配套文件。

“振兴规划出台后，更关键的问题在于如何真正落实到企业身上，如何促进文化产业发展。”上述负责人指出，包括《文化产业投资指导目录》在内的一系列文件将陆续出台。

《指导目录》有望年内发布

据了解，商务部出台的《外商投资产业指导目录》在海内外投资者中产生了广泛影响，文化部这次拟出台的 《文化产业投资指导目录》力求达到同样的效果。

《每日经济新闻》记者从文化部独家获悉，《指导目录》将把文化产业进行行业细分，重点分为群众文化、动漫艺术、网络游戏、文化商务等具体行业。此外，针对这些细分行业，文化部将进一步分为鼓励类、允许类、限制类、禁止类等，对文化产业投资进行一次全面梳理。

对于鼓励类行业，将从政策上进一步放开，加大社会资本进入。而对于比较敏感的产业，即限制类行业还需要进一步讨论。比如主题公园，业界反映开发商圈地太多，主题公园出现重复建设，所以建议在投资审批方面加大监管，避免出现资源浪费等现象。

据文化部文化产业司解释，制定这一目录深层目的在于引导文化产业结构调整，该文件是政府调控文化产业的一种有效手段，是引导性的，而不是强制性的。广大投资者可以通过这一目录更加直观地掌握文化产业的特性。此外，这一文件只是系列配套文件中的一个，多项文件出台之后，将给进入文化产业的企业带来综合性的影响，快速推动文化产业发展。

事实上，国内部分省市已经出台类似的文化产业投资指导目录。如《广东省社会资本投资文化产业指导目录》、《山东省社会资本投资文化产业指导目录》等。“类似的地方性文件并没有获得预期效果，文化产业的投资必须借助国家有关部委才能从政策层面获得更大的推动力。”出版传媒（601999，SH）证券事务代表张晓萍对记者表示。

《文化产业振兴规划》出台以后，更多社会资本将向文化产业流动，正是基于这一背景，文化部正加紧制定一系列文件。其中《指导目录》将作为最核心的配套文件率先推出。据文化产业司一位人士预计，《指导目录》有望于今年内出台。

将撬动社会资本快速流入

“以文化部的名义发布文化产业投资指导目录，必将在投资界引发热烈反响。毫无疑问，振兴规划以及相关配套性文件将集中撬动社会资本快速流入文化产业。”纽约国际资本集团北京代表处首席代表李明认为，目前文化产业仍处于价值洼地，《指导目录》年内出台恰逢其时。

更深刻的背景在于，文化部加紧制定一系列后续政策文件目的在于进一步深化文化体制改革。一方面尝试从制度上解决社会资本的顾虑；另一方面，将从企业资源方面入手，积极推动资产优化配置。

“大规模的资金流动必然催生更大规模的企业重组与并购。”据文化部有关负责人解释，文化产业已有一些大型上市公司，如陈天桥创立的盛大网络，此外多家公司正积极筹备上市，如宋城正申请创业板；中国电影集团也在筹备IPO上市。

目前，文化产业上市公司规模小、数量少，互相间也缺乏联动性。在A股扩容和国家发展文化产业的大背景下，文化部联同其他有关部委将进一步研究放宽文化产业公司上市的门槛。文化部文化产业司上述负责人对《每日经济新闻》记者表示，这次振兴规划出台之后，文化产业司将加大调研力度，及时引导企业的并购重组以及上市融资，并加强跟企业之间的沟通，及时了解他们的需求。比如在上市方面，单个企业走审批程序可能需要更多烦琐手续。假如文化部挑选一批盈利能力强的企业集中进行上市辅导，那么其审批程序将简便很多。

记者在采访中获悉，由于相关文件以及政策性措施还需要进一步细化，目前文化产业司正在进行前期调研，后续一系列配套文件出台之后，文化产业的融资难问题将有望得到有效解决。www.zhonghua-pe.com

