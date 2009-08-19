江苏设立文化产业投资基金 初始规模约20亿元

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中华PE: 为把文化产业培育成为江苏省经济的支柱产业，江苏省委省政府日前推出新举措，设立初始规模约20亿元的省级文化产业发展基金，通过推进文化体制改革，全面推进文化强省建设。

据介绍，该基金采用股权投资和项目投资方式，重点投资江苏省演艺娱乐、动漫游戏、影视制作和发行放映、出版发行、文化会展、网络信息传媒等传统和现代文化领域，并在良好运作的基础上逐步扩展文化投资领域。

江苏省财政厅相关人士表示，这是发展文化产业的重大决策，也是积极应对国际金融危机，保增长促发展的重要举措。由政府出资吸引社会资金组建文化产业投资基金有利于拓宽融资渠道，解决制约江苏省文化产业发展的资金瓶颈，有利于推动文化产业发展升级成为新的经济增长点。到2012年，江苏省将力争建成更加完善的公共文化服务体系，文化产业增加值将占GDP比重5%以上。

据了解，目前，江苏年人均GDP已超过5700美元，文化正日益成为社会消费热点，2008年居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重达到14.3%，高出全国4.1个百分点。文化产业增加值已连续三年保持近30%的增幅，2008年达到800亿元，占GDP的比重达到2.6%。www.zhonghua-pe.com

