赶集网CEO杨浩涌：创业如何绝处逢生 VC曾只问盈利

中华PE:

中华PE：2001至2004年期间，杨浩涌曾先后任职于数家位于美国硅谷的高科技公司，曾在全球最大的网络安全设备公司Juniper Networks的核心开发组任系统专家，有份稳定且不算太累的工作、拿着不菲的薪水……可以想象，如果留在国外发展，杨浩涌未来的生活是非常舒适的，但是，他选择了回国创业。杨浩涌很坦诚地说：“其实刚出国的时候，就打算以后要回来，那时就是想出去看看，长长见识，学些东西，然后回来自己做些事情。”

就是这么简单的初衷，让这个年轻人义无反顾地在 2004年的冬天回国，以一股前所未有的热情投身于互联网创业的大潮中，短短一周时间内，搞定公司注册、租办公室、招聘员工等事宜，创业初期和员工一道熬夜编写程序、骑自行车跑遍北京的大学校园、转悠宿舍楼发放传单……于是就有了后来的“赶集网”，这家中国最大、最活跃的本地生活信息门户网站。

大多数技术出身的CEO都不善言谈，但很明显杨浩涌不属于这类,他随和、坦率、不事张扬，回顾这5年多的创业历程，赶集网几度绝处逢生，杨始终是淡淡的口吻，但听者分明能体会到其间的惊心动魄、生死攸关。

借来10万美金

狮子座的我，从小骨子里就有不安分的因子。在天大读本科的时候，我就和几个同学一道，承包了学校的电影院。在中科大读研究生的时候，我还做过新东方的图书代理。1997年，很多人月工资也就千把块钱，而我那时一个月已经能赚一万块了。

到了2004年6月，硅谷有很多人都在创业，受到他们的影响，身在美国的我也跃跃欲试，还找人借了10万美金，但父母一听说我要回来创业，都极力反对，他们很担心：如果事情没有做成还把钱赔光了怎么办?那时候国内的薪水也没有现在这么高，估计我能找到月薪两万左右的工作，那样的话，10万美金也得我还上好几年呢!而且将来就不好再进入这个行业了。但看我愿望很迫切，父母亲给我一个建议：让我先等6个月观察看看，如果真的很想做再回来。

那时我的想法是把全美最大的分类信息网站Craigslist复制到中国来，这个网站类似于无需预先登录的BBS，用户能在上面发帖买卖二手货、交友、租房子、找工作，我就曾用它卖掉了自己的吉他和沙发。这个网站现在每天有超过4000万人登录，可以算是分类信息网站的鼻祖。

这之后的6个月里，我一边申请绿卡，一边拿着商业计划书找VC，先后接触了几家大的VC，他们对我的东西都表示出兴趣，但往往一谈到实际层面，就没音信了。

那年9月份发生了一件事情，更加坚定了我立即回国创业的想法。起因是我将商业计划书发给了几家VC，其中有一家VC找我去介绍项目，我去了，看到合伙人的旁边坐着另外一个中国投资人，心里很是不爽，于是很快地介绍完项目就离开了。后来和这家VC因为持股比例和投资等条件没有谈拢，我就约了这个投资人出来吃饭，我对他说，第一，我不希望你抄袭我的点子;第二，如果你真想做的话，我们一起做。但他提出的条件很苛刻，我无法接受。这样一来，我心里就很紧张了，脑海里始终绷着一根弦，想着这个人可能行动比我更快，所以我要抓紧时间，赶在他前面回来，终于下定决心辞职。

我清楚地记得下飞机那天是2004年12月24号，到处洋溢着一派圣诞节的气氛。一周时间内，我火速搞定了公司注册、租办公室、招聘员工等事宜，在清华科技园学苑大厦一间70平方米的房子里开始了创业旅程。

两度绝处逢生

2005年3月20号，赶集网正式上线，到4月份全国分类信息网站有200多家，6月份的时候逼近2000家，搜狐、新浪等门户网站也纷纷加入进来，我顶着巨大的竞争压力，但在员工面前，还要表现出很有信心的样子。我做了一下预算：10万美金折合成人民币约80万，每个月房租和市场成本是3 万，10名员工，人均月工资2000元，每个月要支出5万元，这样能坚持16个月,到那时再吸引不来投资游戏就结束了。

好在情况很快出现了转机：当年的六七月份，赶集网已经从同类网站中脱颖而出了，那时几乎所有的网站都在做全国业务，赶集网最开始也做全国业务，后来我想想觉得不对：我刚回国几个月，广东、深圳等城市我都没有去过，怎么去做这些市场?我决定只做北京市场，而且只做三个类别——交友、租房和二手货，聚焦于重点城市和重点业务，这样一来，市场宣传就非常有针对性了。半年以后，这些做法带来的效果已经很明显：虽然赶集网的总访问量在分类信息网站中并非最大，但其北京地区的用户访问量则稳居第一。赶集网提供的分类信息所面对的服务对象与内容超越了门户网站，这也正是为什么在美国，人们都爱上 Craigslist，就是因为他们想干某件事时，这个网站的这类信息足够多和有效。

也是碰巧，当时Google正打算进入中国市场，但中国政府还不允许外资公司拥有ICP(互联网内容提供商)牌照，Google因此需要一个中国合作伙伴。经朋友介绍，我和Google的人见了面，聊得很投机， 2006年初，双方成立了一家合资公司，运营Google.cn域名，我们每年从这家合资公司的收益中分得一部分，所得资金不仅足够维持网站运营，而且能做更多推广，赶集网终于不用担心生存问题了。

2006年，赶集网进入了上海、广州和深圳三个一线城市。每进入一个新城市，我们都先在这个城市的地方网站上遍撒广告，再跟踪访问量源自什么网站，逐步在半年后收缩为仅在少数效果好的媒体上投广告。这时很多VC主动找上门来，我对投资人说，如果你们再给我们投80万，我就有信心把上海的竞争对手打败。

2008年6月份，我们拿到一笔风险融资，然而，很不幸地，受全球金融危机的影响，VC们开始谨慎了，或者对项目重新评估，很多连股权协议都签了都不投了，那个时候找VC谈项目，他们问的第一句话就是：“你们盈利吗?不盈利就不要谈了。”那几个月其实过得蛮艰苦的，每天睡觉前我都会想：这笔钱越用越少了。我们几位管理层都不拿薪水，还自己往公司垫钱。就这样硬撑了8个月，到2009年4月份，赶集网终于真正开始盈利了。

切准价值点

很多人都以为网站就是写代码，在网上发一些帖子就是分类信息，然后找一些商家谈一些折扣回来，这个网页就可以赚钱了，看起来门槛很低。其实不然，分类信息网站的市场需要慢慢培养，这是个短期内无钱可挣的行业，事实上，这几年绝大多数分类信息网站就是因为缺乏资金和推广，撑不下去而死掉。到今年，真正做行业分类信息的网站只剩下了三家：58同城、百姓网和赶集网。

我最早的想法是直接把Craigslist的模式复制到中国来，后来在做中国市场的过程中发现，事情远远没有想象的那么简单。在中国做分类信息网站，推广费用更高，所需的人力成本也更多。因为赶集网的用户和Craigslist的用户一样，最在乎的事情就是信息是否足够多，以及真实有效。

赶集网的价值是实实在在为用户解决生活中的问题。举个例子：一个想闯荡北京的人出火车站后，余下的一切都可以交给赶集网，找房子、找一份理想的工作、找几个志趣相投的朋友……这些赶集网都能帮你办到。目前赶集网的服务领域几乎涵盖生活的各个方面——租房、招聘、家政、维修、二手物品买卖、交友，甚至拼车和恋爱。

2009年赶集网的年收入达到上千万元，但和Craigslist相比，仍然有很大的差距：据调查机构AIM Group估计，Craigslist在2009年的营收额超过1亿美元。如今在全美的手机搜索中，排名第一的不是Google，而是Craigslist。

在我看来，只要把流量做上去了，产品和服务跟上去了，其他如收入、盈利这些都是水到渠成的事情。移动互联网是大势所趋，手机作为通信工具，打电话这种功能已被用户广泛认同，3G来了、移动互联网也来了，它会为我们的生活带来什么改变?

在上下班路上、在等车时，你只要查询基于位置的生活服务类信息，就能把许多事情办了。我预计，未来两年内，赶集网的无线业务会超过整个互联网上的访问量。

我们鼓励员工不断创新，比如我们的技术人员正在开发和即将上线一项新业务，叫“租房呼叫转移”。用户担心电话放到网上会被人骚扰，我们就做一个虚拟的电话，把这个电话转接到用户的手机上去，等用户租完房子就把这个连接断掉，这样就不会暴露个人电话。

几年过去，创业时不到10人的公司现在已经发展到几百人，扩张的速度很快。但我希望，我和员工始终都能保持一股创业的热情。

在管理上，我提倡简单和透明，就和我们的网站风格一样：简单、易用、无不相关的页面修饰。我们努力为员工营造宽松自由的工作环境，我们很多年轻员工都穿T恤和拖鞋来上班。