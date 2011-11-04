Accel合伙人布雷耶：中国互联网企业将跻身前列

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中华PE：北京时间11月3日下午消息，美国风险投资公司Accel Partners合伙人吉姆·布雷耶(Jim Breyer)周三表示，他非常看好中国的创业市场，今年对中国的投资将高于美国。

Accel曾于2004年向Facebook投资1250万美元，目前的估值则高达50亿美元。该公司目前对中国市场的投资活动主要通过IDG开展。布雷耶本人今年9月也凭借11亿美元的净资产进入了福布斯400富豪榜，他还担任新闻集团、戴尔(微博)、沃尔玛和Facebook等多家公司的董事。

布雷耶在谈到中国时表示，今后十年内，“排名前10或20的互联网公司中至少将有一半来自中国，中国仍然是一个非常庞大的移动互联网消费市场。”他还补充道，中国企业家比美国企业家更看重利益。但他也解释道，这是因为两地的文化差异造成的：硅谷将技术成功放在首位，而财务成功则在其次。

尽管很看好中国，但布雷耶预计下一个比尔·盖茨(Bill Gates)或史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)或杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)仍将来自美国。他表示，最顶尖的企业家仍将来自美国，但这主要源于环境因素，而非个人因素。他认为，整个投资组合大概能获得10倍的回报，偶尔有些可以达到100倍，但要获得500倍的回报，风险投资公司最好还是选择美国市场。“美国是全球获得巨额回报的最好地方。”他说。