Accel合伙人布雷耶：中国互联网企业将跻身前列
2011-11-04 09:30:25 作者： 来源：新浪科技 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
中华PE：北京时间11月3日下午消息，美国风险投资公司Accel Partners合伙人吉姆·布雷耶(Jim Breyer)周三表示，他非常看好中国的创业市场，今年对中国的投资将高于美国。
Accel曾于2004年向Facebook投资1250万美元，目前的估值则高达50亿美元。该公司目前对中国市场的投资活动主要通过IDG开展。布雷耶本人今年9月也凭借11亿美元的净资产进入了福布斯400富豪榜，他还担任新闻集团、戴尔(微博)、沃尔玛和Facebook等多家公司的董事。
布雷耶在谈到中国时表示，今后十年内，“排名前10或20的互联网公司中至少将有一半来自中国，中国仍然是一个非常庞大的移动互联网消费市场。”他还补充道，中国企业家比美国企业家更看重利益。但他也解释道，这是因为两地的文化差异造成的：硅谷将技术成功放在首位，而财务成功则在其次。
尽管很看好中国，但布雷耶预计下一个比尔·盖茨(Bill Gates)或史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)或杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)仍将来自美国。他表示，最顶尖的企业家仍将来自美国，但这主要源于环境因素，而非个人因素。他认为，整个投资组合大概能获得10倍的回报，偶尔有些可以达到100倍，但要获得500倍的回报，风险投资公司最好还是选择美国市场。“美国是全球获得巨额回报的最好地方。”他说。
在谈到Facebook、谷歌、苹果和亚马逊等科技行业四巨头时，布雷耶却意外地表达了对微软的赞扬之情。他认为外界低估了微软的潜力。“微软一直在移动操作系统和平板电脑领域未有建树，但具体到产品创新，他们仍将是一支重要力量，目前只是被低估了。”他说。