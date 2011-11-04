新浪或入主易居 传统代理商被迫改革寄望电商

中华PE:

中华PE：在调控下的房地产代理生意确实越来越难做，嫁接电子商务等综合工具，将易居(中国)的传统房地产代理升级，是易居(中国)高层迫切想做的事情。近日，易居(中国)宣布向中国房产信息集团(以下简称“中房信”)发出收购其剩余股权要约，假如此次合并圆满完成，中房信将成为易居(中国)的全资子公司。

易居董事局主席周忻在微博中公开表示，如果要约成功，易居将成为中国第一家房地产线上线下全面解决方案的提供商。

“代价”是，若要约成功，新浪同时将成为易居(中国)的最大股东，占约25%的股权，这基本意味着易居(中国)易主。

周忻9年打造两大美国上市公司，易居(中国)首次出现大股东易主，对易居系而言，眼下的安静，是否酝酿着更大“风暴”?

新浪入主?

根据易居(中国)发布的公告，宣布向中房信董事会发出收购其剩余股权的要约，将以1.6美元加0.6股易居股票的固定价格(现金加股票的方式)收购每一股中房信。根据该收购方案，以目前新浪持有的中房信股份计算，假如此次收购圆满完成，新浪将成为易居的最大股东，占约25%的股权。

易居(中国)目前持有中房信54.1%的股份。受此消息刺激，中房信和易居(中国)随后均出现暴涨。

对于这单交易，周忻对外的解释是，今天的中国房地产行业，开发商的要求不再仅限于传统的营销代理，而是需要提供集线下营销代理和咨询，线上媒体推广和电子商务平台的一站式综合解决方案。而易居已经建立了这样一个集线下和线上(“O2O”)的综合服务平台。为此，易居需要统一协调各个业务板块的管理团队和专业团队，统一对客户的推广和服务。易居和中房信的合并将实现这一目标。

但易居系内部对于公司大股东可能易主的这桩交易，大部分人士似乎并没有很关注。“让出控制权，似乎并不符合老板的个性。当然控股权和实际控制权之间，或许也还存在差别。”一位易居系内部人士向记者坦言，老板希望做大电商业务，线上线下全方位发挥优势，“但不至于要以出让控股权为代价啊。”

最终方案是否能顺利完成，尚需中房信董事会表决等程序。

寄望在线收入大增

除了公司在公告中所作的解释，两大上市公司业绩层面的情况，依然透露了不少这桩交易背后其他的蛛丝马迹。

今年年中，易居(中国)CFO程立澜曾表示，下半年宏观调控的总体方向和力度应该不会有大的改变，易居代理业务下半年的压力依然很大。“就目前情况看，中房信的收入增长速度在近期还会加快，主要是因为互联网业务增长快。”

易居(中国)2011年半年报显示，上半年运营亏损为850万美元，去年同期则为运营利润1740万美元;上半年净亏损为750万美元，去年同期为净利润2180万美元。另据上述内部人士透露，传统房地产经纪业务近两年表现疲软已是事实。其中，易居2008年开始搭建的二手房网络平台已于此前悄然解散，并没能取得预期的成绩。

更值得注意的是，截至2011年6月30日，易居(中国)持有现金余额共计高达3.96亿美元。对此程立澜曾表示，“并购要看机会。一般来说，服务行业大规模的并购机会并不多。”

纵观中国房地产相关服务商领域，中房信在调控背景下仍保持平稳增长的业绩表现，或许就是最值得并购的对象之一。

易居(中国)上半年总收入1.749亿美元中，来自中房信的贡献巨大。其中，来自主要房地产机构服务的收入为7250万美元，来自二级房地产经纪商服务的收入为1040万美元。