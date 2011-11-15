谢国忠：要尽快卖掉手中空房 看准时机进入股市



中国机会看准时机"弃房入股"



NBD：A股近期连续暴跌，让股民绝望不已。你怎么看未来中国股市？



谢国忠：如果说还有下一个大机会，那么一定是中国股市。从1998年至今，到底有多少股民是赚钱的？A股要出现牛

中华PE:

中国机会看准时机"弃房入股"NBD：A股近期连续暴跌，让股民绝望不已。你怎么看未来中国股市？谢国忠：如果说还有下一个大机会，那么一定是中国股市。从1998年至今，到底有多少股民是赚钱的？A股要出现牛市必须解决两个问题：首先，市场上玩钱的人太多，比如做高利贷，其利息可达20%，谁还会去做股票？只有这些专门玩钱的企业资金链断掉并被清洗出去，经济才能健康，因为它们根本不创造任何价值；其次，中国必须以减税来提振消费，并让钱在体内循环，比如将个人所得税降至25%，或将增值税降至12%。事实上，A股牛市的开始可能是由一个事件引发的恐慌，比如大开发商破产了，同时股市必须放量暴跌。NBD：不少人都在期望中国的货币政策转向宽松，你认为有可能吗？谢国忠：货币政策远没到临界点。由于通胀是长期问题，预计货币政策今年内甚至明年都不会放松，存款准备金率或还会上调。但政策紧缩并不代表经济将硬着陆，而更可能是增长放缓。NBD：如何看待目前中国房地产市场？谢国忠：中国目前存在结构性失调的问题。原来中国靠出口投资、招商引资的道路已走到尽头，但很多人并没有认识到这个时代已经结束。中国企业应尽量控制海外技术和矿产资源，以此来发展自身，提高生产力。房市方面，中国目前总共有近两万家房地产企业，房地产市场已出现大量不理性投资，而且中国目前的货币供应量过高，已进入一个长期通胀的阶段，这对房市而言非常不利。预计在未来十年内，中国央行将保持较低的货币供应量，这将会导致大批靠借贷来维持的房地产企业倒闭。对于投资者来说，建议尽快卖掉手中空房。