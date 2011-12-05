品尝美酒佳肴属于旅行作家的诸多爱好之一，就复杂性而言，品尝橄榄油的艺术与品酒十分相似。为了品尝橄榄油，希尔团队奔走于西班牙、佛罗里达，甚至加利福尼亚泰莫库拉山谷的葡萄酒之乡。

中华PE:

品尝美酒佳肴属于旅行作家的诸多爱好之一，就复杂性而言，品尝橄榄油的艺术与品酒十分相似。为了品尝橄榄油，希尔团队奔走于西班牙、佛罗里达，甚至加利福尼亚泰莫库拉山谷的葡萄酒之乡。

对这些美味的橄榄油进行取样就是一种无比享受的方式，通过这样的方式，人们可以充分体会到这种健康食品所带来的快乐。品尝橄榄油也可以成为一种独特的派对主题，以下便是来自于美食频道的凯特-柯拉(Cat Cora)对品尝橄榄油总结出的一些小要诀。

小要诀：

凯特指出，就品质而言，特级初榨橄榄油(EVOO=extra virgin olive oil)绝对是最棒的。

凯特-柯拉私人厨房栏目所使用的是由她评选出的金牌橄榄油品牌，产自希腊的D.O.P 卡拉马塔(Kalamata)特级初榨橄榄油。

在评选好品质橄榄油时，她建议大家参照以下标准：

1、用鼻子闻时，能够清晰嗅到果味，这对于一品高品质的橄榄油来说至关重要;它说明这瓶油是由新鲜采摘的橄榄果实与叶片压榨而成。

2、当品尝橄榄油时，能够在喉咙处感受到明显的回香。

3、在橄榄油触及舌头时，能够品尝出淡淡的苦味。

品尝方法：

1、将半盎司特级初榨橄榄油盛放于小口杯或红酒杯中。

2、通过双手的温度来为玻璃杯加热，然后放在鼻子前面嗅一嗅橄榄油是否具有淡雅的果味，或“新鲜割下的青草”的香气。

3、为了便于品尝，用原味面包沾取少许橄榄油;试着品尝橄榄油特有的辛香味道。

4、如同品尝红酒一样，你可能会品出杏仁、洋蓟、芦荟或鳄梨的味道。有时候，可以从橄榄油中品到青苹果或新番茄的味道。

5、凯特指出的一个简单测试方法名叫热土豆测试法，而这对我们来讲却是一种新方法。方法很简单，将一个土豆煮熟或烘烤，然后把特级初榨橄榄油浇在土豆上面。这时，如果是高品质的橄榄油，就有一种沁人心脾新鲜橄榄树叶与青草般的清香。

6、可以利用这些被橄榄油浇过的土豆，来制作可口健康的土豆沙拉。凯特建议，加入香葱、欧芹、白胡椒以及海盐。



