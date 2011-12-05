冬季国内10大养生天堂

冬季的如约而至让我们身体和心灵都有了些许的懒惰。懒得出游，懒得运动，懒得去享受本应该享受的美好。既然玩不动激情，哪何不来一趟自由轻松地养生之旅呢?

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冬季的如约而至让我们身体和心灵都有了些许的懒惰。懒得出游，懒得运动，懒得去享受本应该享受的美好。既然玩不动激情，哪何不来一趟自由轻松地养生之旅呢?

一、杭州西湖养生旅游胜地

西湖被誉为“人间天堂”。不仅山水秀美，林壑幽深，更有大量的文物古迹，以及优美动人的神话传说。苏堤两边水波潋滟，游船点点。远处是天色空蒙，青山滴翠，杂树升烟。此时走在堤上，你会被眼前的景色所惊叹，心醉神驰。西湖的美景不仅是春天繁花绚烂，更有夏日里莲碧接天，秋夜中月印三潭，冬雪后疏影横梅。还有那烟柳笼纱中的莺啼，细雨迷蒙中的楼台。即便是同一景色也节气的变化具有不同的特色。无论你何时来到这里，都会领略到她不同的风韵。杭州乐园里笑声飞扬，激情满怀。

二、海南三亚养生旅游胜地

三亚是海南省风景名胜最多而又最密集的地方，在约两百公里的海岸线上，密布亚龙湾、大东海、鹿回头公园、天涯海角、海山奇观、南山文化旅游区等闻名中外的旅游景点。她不仅具备现代国际旅游五大要素--阳光、海水、沙滩、绿色植被、洁净空气，而且还拥有河流、港口、温泉、岩洞、田园、热带动植物、民族风情等各具特色的旅游资源，在国内外堪称一绝。大自然把最宜人的气候、最清新的空气、最和煦的阳光、最湛蓝的海水、最柔和的沙滩、最风情万种的少数民族、最美味的海鲜…都赐予了这座海南岛最南端的海滨旅游城市。

三、承德避暑山庄养生旅游胜地

避暑山庄分宫殿区、湖泊区、平原区、山峦区四大部分。宫殿区位于湖泊南岸，地形平坦，是皇帝处理朝政、举行庆典和生活起居的地方，占地10万平方米，由正宫、松鹤斋、万壑松风和东宫四组建筑组成。湖泊区在宫殿区的北面，湖泊面积包括州岛约占43公顷，有8个小岛屿，将湖面分割成大小不同的区域，层次分明，洲岛错落，碧波荡漾，富有江南鱼米之乡的特色。

四、湖北武当山养生旅游胜地

湖北武当山是我国四大道教名山圣地、世界文化遗产、全国重点风景名胜区及我国著名的旅游胜地和宗教活动场所，盘古以来，它以"亘古无双胜境，天下第一仙山"的显赫地位，吸引了众多高真逸士隐居、修炼、养生，潜心探研医术、养生术、仙术，为人类留下了极为宝贵的财富。成为千百年来人们顶礼膜拜的"神峰宝地"，被誉为"仙山琼阁"。

五、黑龙江五大连池养生旅游胜地

五大连池火山群，正以其奇异壮美的火山景观、波光粼粼的湖水，喷水吐玉的矿泉、新颖美观的疗养别墅，蜚声海内外，享有“火山公园”之美誉。目前，这里已成为著名的旅游、疗养胜地，每年都接待众多的海内外游人。他们不仅可以饱览这里的湖光山色，还可以畅饮含有多种对人体有益元素的矿泉水，享受到洗浴泉，带给人们的那种舒适与温馨。

六、福建武夷山养生旅游胜地

武夷山地处中亚热带，境内群山重叠，海拔1800米以上的山峰多达三十余座，形成天然屏障，冬季可阻挡或削弱北方冷空气的入侵，具有降水量多，湿度大，雾日长，垂直变化显著等气候特点。武夷山四季气温较均匀、温和湿润，年均温17.6℃，平均降水量1864毫米。武夷山的“夕阳红--武夷山休闲养生游”曾火爆北京和上海市场，或许是武夷山的山水游的巨大知名度，“休闲养生游”走的仍是天游峰、仙游岩、虎啸岩、一线天、九曲溪等常态旅游项目。武夷山养生游可以在此基础上进行养生旅游产业的建设，打造中国乃至世界养生旅游胜地品牌。

七、牡丹江镜泊湖养生旅游胜地

镜泊湖是中国最大、世界第二大高山堰塞湖，著名旅游、避暑和疗养胜地，国家级重点风景名胜区，国际生态旅游度假避暑胜地，世界地质公园。距离牡丹江市区仅百余公里。“镜泊”意为“清平如镜”。红罗女的传说为这里的山水倍添灵性，许多伟人的行踪墨宝也给名湖增色不少。

八、江苏天目湖养生旅游胜地

景区目前已建成羊山自然公园、湖里山公园、报恩禅寺、状元阁、射击城、海洋世界、水上乐园等旅游景点，湖周群山环抱，湖水清冽，间有画若棋盘的田畔，疏密错落的茶园，到处是一幅幅纯自然的田园风光图，湖岸蜿蜒曲折，自然景色与人工点缀相得益彰。景区内古树名木，奇花异草，姿态万千。野猪、野兔、野鸡、野鸭等野生动物栖息繁衍，自成天趣。山、水、林、禽、兽同生共荣，构成一幅奇特的大自然生态图。

九、浙江天台山养生旅游胜地

天台山不但自然风光奇丽秀美，人文积淀深邃厚实，而且旅游的区位条件也相当优越。天台是中国最早产茶地之一。天台山盛产优质高山茶叶--云雾茶，还诞生了东方茶文化--中国茶道。天台山还盛产中药材、有白术、茯苓、石斛等名贵药材1000余种，其中“天台乌药”品质独特，是中医的“长生不老药”。“石梁”牌高山蔬菜生长在千米高山，是无污染的绿色产品，已远销上海、山东、福建、江苏及本省各城市，并出口到香港、澳门。

十、湖北神农架养生旅游胜地

神农架是中国内陆保存完好的唯一一片绿洲和世界中纬度地区唯一的一块绿色宝地。它所拥有的在当今世界中纬度地区唯一保持完好的亚热带森林生态系统，是最富特色的垄断性的世界级旅游资源，动植物区系成分丰富多彩，古老、特有而且珍稀。

苍劲挺拔的冷杉、古朴郁香的岩柏、雍容华贵的梭罗、风度翩翩的珙桐、独占一方的铁坚杉，枝繁叶茂，遮天蔽日;金丝猴、白熊、苏门羚、大鲵以及白鹳、白鹤、金雕等走兽飞禽出没草丛，翔天林间。一切是那样地和谐宁静，自在安详。这里还有着优美而古老的传说和古朴而神秘的民风民俗，人与自然其同构成中国内地的高山原始生态文化圈。神农氏尝草采药的传说、“野人”之谜、汉民族神话史诗《黑暗传》、川鄂古盐道、土家婚俗、山乡情韵都具有令人神往的诱惑力。这里山峰瑰丽，清泉甘冽，风景绝妙。

神农顶雄踞“华中第一峰”，风景垭名跻“神农第一景”;红坪峡谷、关门河峡谷、夹道河峡谷、野马河峡谷雄伟壮观;阴峪河、沿渡河、香溪河、大九湖风光绮丽;万燕栖息的燕子洞、时冷时热的冷热洞、盛夏冰封的冰洞、一天三潮的潮水洞、雷响出鱼的钱鱼洞令人叫绝;流泉飞瀑、云海佛光皆为大观。

