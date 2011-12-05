600位老人的长寿秘诀

长寿是人类永恒的话题。近日，美国《读者文摘》引用一项科学家针对研究范围内600名85岁以上的老人进行的问卷调查显示，他们长寿的原因，除了人们熟知的健康饮食、锻炼身体外，所有的人都选择了一个词——心态。

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长寿是人类永恒的话题。近日，美国《读者文摘》引用一项科学家针对研究范围内600名85岁以上的老人进行的问卷调查显示，他们长寿的原因，除了人们熟知的健康饮食、锻炼身体外，所有的人都选择了一个词——心态。

不少长寿老人表示：“生活要随遇而安，多关注得到的而不是失去的，并且学会感恩知足。”针对他们的秘诀，中国人民大学心理研究所博士后黄峥和北京师范大学发展心理研究所副教授王大华给予了详细解读。

1.每天至少大笑5次

和家人少一些严肃，多一些诙谐;多和朋友们聊一些轻松愉快的生活小事;学会开善意的玩笑，以及接受别人对你的玩笑;多听听相声，多看看诙谐的影视剧;晚上入睡前回想一下你今天笑的够数了没有，并下定决心明天要更多地开怀笑。

专家建议：会笑的人是懂得幽默感的，它能使生活变得更轻松愉快。许多老年人为儿女操心、为小事着急，甚至一天都紧绷着脸、眉头深锁，这很不好。为了自己的健康，学会大笑吧。

2.找出你的7个优点

尝试列出自己的7个优点，无论是善于随时与人沟通交流的能力，还是具有烤面包的天赋，都一一把它们记在纸上或脑子里。不过，这项工作不要完全由自己来总结，可咨询一下了解自己的人。

专家建议：有多少人能准确说出自己的优点?其实，自我认知是构建心理健康的重要环节。了解并清楚地认识到自己的优点，就好比在银行里存了一笔钱，用钱时，你就知道有多少是可以用的。

3.每天尝试1件新鲜事



习惯用右手的人可以尝试用左手刷牙;吃完饭换一条路散步;或者睡觉时换一个方向。这些听起来都是些小事，但善于接受变化，并善于应对，才是良好适应能力的基础。

专家建议：随着年龄的增大，老人的生活圈子越来越窄、越来越固守日常生活习惯，一旦发生了打破了陈规的事，就可能丧失应变的韧性。为了防止这样的事情发生，不妨时常改变一下日常做事的习惯方式。

4.遇事不顺，数5下

不是真的让你数12345，而是可以深吸一口气，然后想出五个可能的应对或补救的办法。不要去琢磨谁对谁错或是感慨自己的不顺，要专注于及时解决问题。

专家建议：如果一时想不出解决办法，不要强迫自己。慢慢想，尽量不要影响心情，告诉自己：“办法总会有的，一切都会好起来。”

5.多向年轻人提问

这个世界上没有全知全能的人，遇到不懂得、新鲜的事物，要学会多问，哪怕是问自己的孩子，或比自己年轻的人。

专家建议：上岁数的人最容易倚老卖老，往往得意于自己的生活经验。但如果放下面子多问问，会有意想不到的收获。

6.永远看到积极的一面

有一对夫妇搬进新家才两天，就在圣诞节的夜晚，丈夫点燃壁炉时不慎失火，房子付之一炬。他们结婚40年来积累的一切财产顷刻化为乌有。但他们对彼此说：“至少我们还拥有彼此，一切从头再来也挺有意思的。”

专家建议：乐观，并不是指“苦中作乐”。但不论情况有多糟，总会有积极有利的一面，正所谓“塞翁失马，焉知非福。”

7.调试自己的怒气

气愤往往被认为是下意识的反应。其实，生气还是不生气，自己完全可以掌控。惹我们生气的人和事层出不穷，无论是哪种人、哪种情况，你都可以做出选择：生气还是不生气。

专家建议：生气不能解决任何问题，但生气的确能造成某种结果：破坏情绪、损害健康、妨碍你做出理智的反应。

8.换位思考

儿女不听话，做什么都不合老人意。这时老人不妨换成儿女的角度来思考：他们已经尽力;或许他们还有其他考虑。

专家建议：换位思考，是人与人之间交往的基础，即互相宽容、理解，这样能取得双方在感情上更多的沟通，因此这也是一种关爱。

9.每天列出3个令你感激的事

所列项目可以多于3个，但不要少。不要遗漏任何小事。比如，散步时路人的微笑，公共场所的老年人优先通道等等。一天结束时，把列表抄几份放在卧室、厨房、衣橱和手机里。每当你不顺时，看看这个表，就会知道自己有多么幸运。

专家建议：感恩是一种处世哲学，是生活中的大智慧。为自己已有的而感恩，感谢生活给予你的一切，正是“知足常乐，常乐方长寿。”

10.关注现在，别想过去和未来

很多人总是在为未来担忧，对过去懊悔，但很少考虑当前的情况，这会平生很多压力。所以要更多地为现在而活，首先要意识到你在专注什么，每当发现自己在思考未来或过去时，就要有意识地摆脱出来，把心思放在现在，哪怕只是几分钟。

专家建议：美国马萨诸塞州大学医学院禅修中心主任詹姆士·卡莫迪博士说：“如果每天用30分钟思考当下，不仅压力大大降低，那种束手无措、无能为力的感觉也会降低，克服困难的信心却增强了。”

人们总是追求健壮的身躯，认为这是健康的定义。实际上，心理的健康会给人更大的长寿潜能。当你每天早晨醒来，都心情愉快，期盼着一整天的生活时，你就离长寿不远了。

