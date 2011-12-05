为什么微型甜品大受欢迎?

最近，纽约Stuffed Artisan煎饼店推出了只有3.8厘米长的微型甜品。这个数字也成为了微型甜品的最新基准。迷你棒冰、微型法国杏仁饼、一口大小的冰激凌三明治和小焦糖苹果在纽约不断涌现。甚至势力遍布全球的星巴克，都准备在明年3月推出“小号”甜品。

中华PE:

最近，纽约Stuffed Artisan煎饼店推出了只有3.8厘米长的微型甜品。这个数字也成为了微型甜品的最新基准。迷你棒冰、微型法国杏仁饼、一口大小的冰激凌三明治和小焦糖苹果在纽约不断涌现。甚至势力遍布全球的星巴克，都准备在明年3月推出“小号”甜品。

小号糖果也开始扫荡大众市场了。100卡路里已经成为诸如通用磨坊和纳贝斯克这样大型跨国食品公司的烘焙标准。迷你松饼和两口大小的羊角面包在超市里销路遥遥领先。据家庭用烘焙小工具Babycakes公司介绍，他们的产品已经卖出了超过一百万台。Babycakes是模仿烘烤华夫饼干的铁模制作的，将表面拧起就可以制作迷你甜甜圈、纸杯蛋糕，甚至是酥皮水果派。Baskin-Robbins冰激凌在今年夏天实验了和婴儿奶嘴一般大小的迷你甜筒，现在在各门店有售。

所有这些情况引发了一个问题：为什么微型甜品如此受欢迎?

重量不重质的心理满足

上周，一家致力于一口大小、重量只有1盎司不到、每只售价1美元的纸杯蛋糕的企业——梅丽莎烘焙店在曼哈顿开张了3年内的第5家门店。新店位于上西区，这家店的特长是用不断缩小体积来降低价格和卡路里。

11岁的丽贝卡。罗森塔尔说：“我不想用我所有的钱来买一个纸杯蛋糕。”抓着3个迷你纸杯蛋糕的她和不远处另一家甜品店“面包屑”的纸杯蛋糕作比较。那里一个标准的纸杯蛋糕重5盎司，售价3.75美元。丽贝卡的母亲妮娜说：“我现在不喜欢体积较大的甜品了。”她喜欢放在超市冰柜里的“苗条母牛”牌迷你牛奶软糖。

布莱恩。文森克是康奈尔大学的教授，也是《无意识进食》的作者。文森克博士管理着康奈尔大学一个研究食物以及品牌的实验室，他的研究对食品市场管理、包装和教育起到了越来越大的影响。他表示，大多数人在吃下50卡路里纸杯蛋糕后会比吃下一打所含热量相同的胡萝卜条来得更满足，对于“不健康”食物的渴望如果不是完全熄灭，至少也会平静下来。“较小的食物允许人们把它吃光，这种暗示是非常有力量的。给人的心理带来兴奋和欣慰。”但是他也警告说，研究同样表明，当享用体积较小的食物时，人们很容易忽视数量问题。“没有人会忘记他们吃了多少块炸玉米饼或多少片匹萨，但却不能很好地估计自己吃了多少个鸡翅。”

小食物让人更快乐

英格丽。菲特尔是一位设计作家，专注领域之一是“美学的愉悦”，即研究为什么某些事物——比如体积小的食物或是甜点能唤起全世界的快乐。她解释道：“把东西变得很大或是很小，会促进我们重新考虑我们自己的尺寸——这是‘爱丽丝梦游仙境效应’。”她引用了户外巨大的冰激凌蛋卷和“地板蛋糕”巧克力(波普艺术雕塑家克莱斯。奥尔登伯格在1960年代的作品作为甜品尺寸的另一个极端。普遍而言，体积小的东西意味着充裕，会唤起童年的回忆。她说：“看到6根小巧克力棒会比看到一根巨大的巧克力棒更让我们快乐，仅仅是因为它们更多。”

斯蒂芬妮。基尔加斯特是一位巴黎的艺术家，她接受来自微缩模型收藏家以及儿童玩具狂热粉丝的定制订单，并且手工制作非常精细的水果挞和巧克力蛋糕。它们都是由艺术家用其他原料制作而成的，并不是真正的食物。完美的法国杏仁饼不比一颗蓝莓大，整洁地包装在火柴盒大小的礼盒里;与五分镍币一样宽的、被精心冷冻的3层蛋糕;小到足以当耳环的姜饼人。她说道：“迷你甜品就像小猫或是其他小动物那样可爱。”

菲特尔说另一个原因与我们的蜥蜴脑有关(蜥蜴脑是人脑中掌管与理性思考无关的部分，是掌握本能的古老部分)，迷你甜品通常都是五颜六色的，她解释说：“在野外，甜的东西倾向于颜色亮丽，比如深红或黄色，这就是为什么糖果店传达的信息如此诱人。”一块小小的酥饼非常可爱，更惹人喜爱的是一个带着粉红色、橙色、蓝绿色漩涡的扎染杯包装的迷你纸杯蛋糕，叶绿色的蛋糕顶端洒有白色的糖衣和蜡笔画般的食糖。

在梅丽莎烘焙店，这种扎染杯包装的纸杯蛋糕是梅丽莎。布歇尔的标志性创作。她是“感恩而死”乐队的粉丝，并以极快的速度成了当地纸杯蛋糕领域的显赫人物。她曾经的主业是广告专业人员，副业是制作像曲奇饼口味的纸杯蛋糕，直到她的搭档本。锡安想到了把它们做成一口大小的点子。现在，四分之一大小的纸杯蛋糕，只是她强烈创作欲中的一小部分而已。她喜欢同时吃两种不同口味的小纸杯蛋糕，名叫“从糖衣到糖衣”。“花生酱和果冻在一边，花生酱和巧克力在另一边，这种做法在一个大纸杯蛋糕上可不能实现。”

今年夏天，为了做一个以烟火为主题的纸杯蛋糕，她发明了一种像跳跳糖那样嘶嘶作响的“碳酸”巧克力。她还把含有糖衣和馅料的纸杯蛋糕整个浸到融化的黑巧克力中，形成一层薄薄的外壳，这样纸杯蛋糕就变成了多物质融合的食品。

小甜品成本更低

把甜品做小有一些技术上的挑战——它们干得更快，更难装饰，也更容易被弄坏。传统的法式甜馅饼厨师发明了一套制作mignardise(一口大小的甜品)的规定——这是一种在用餐最后、甜点上过之后和咖啡一起吃的食物。

据芝加哥法式甜馅饼学校的创建者塞巴斯蒂安。卡农纳介绍，mignardise的种类很少，有3种基本分类：干而脆的、较柔软的以及用水果等新鲜原料制作并且必须马上食用的，例如水果挞。

卡农纳说，欧洲仍然保持着甜点的传统特色，然而在纽约，“每个人都想要把任何一种甜点变成迷你大小。”据悉，一些美食类学校在今年秋天新增了额外的迷你甜点课程，每学期的报名名额都爆满。

蛋糕师斯图尔特。达汉解释说，除了口味和趋势，食品企业家把产品越做越小还有更实际的理由。面包师用的基本材料，比如新鲜的意大利乳清干酪和卡勒宝特包衣巧克力，用量越少，成本更低。他指着外壳松脆、注满奶油的香炸奶酪卷说：“我们在内部原料上花的钱比外包装更多。”

