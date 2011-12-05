50万美元移民美国是个梦

10月中旬，纽约州民主党参议员查尔斯·舒默和犹他州的共和党参议员迈克·李提出了一项联合提案，提案称，向那些花50万美元在美国买房的外国人发放居留签证，以刺激美国低迷的房地产市场，进而可以拉动其他产业，以此来促使美国经济恢复的步伐加快。

中华PE:

所谓的50万美元获得3年居留权的这个政策，其实就是为了让中国人大笔花钱。“买套房子，不让工作，在那里待着也要花钱，每年还有1%-3%的房产税。”对这个政策有期待的国人还是应该量力而行，购房也要因人而异。

为子女下一代考虑，买房不失为一种投资。“有钱人为孩子们找个好环境没什么错，舒默议员的政策虽然主要是为美国着想，但是也为一些人熟悉美国带来了便利。毕竟买了房子就能获得3年的居留签证了，比以往要方便了不少。”

加州房产经纪人南希·廖

如果一名外国人，花50万美元在美国购置房产，就能获得3年期的美国居留签证，这算不算一笔超级划算的买卖?

10月中旬，纽约州民主党参议员查尔斯·舒默和犹他州的共和党参议员迈克·李提出了一项联合提案，提案称，向那些花50万美元在美国买房的外国人发放居留签证，以刺激美国低迷的房地产市场，进而可以拉动其他产业，以此来促使美国经济恢复的步伐加快。

但这笔买卖靠谱吗?

50万换居留权划算不?

具体而言，外国人可以用50万美元全部购买一套自住住宅，或者购买一套25万美元以上的自住住宅，其余还要用超过25万美元投资美国房产。此后，购房者及其配偶和未成年的子女可以获得美国政府颁发的3年期有效的居留签证，此后还可以续签。

提案有个名字，叫“舒默-李”法案。股神巴菲特已经对此表示了赞同。与此同时，美国奥委会、美国旅游协会、美国酒店协会和美国商会也纷纷对此表示支持。

不过两名参议员在提案里也设置了一些条件。首先，50万美元必须全部为现金，不可以向银行贷款或者分期付款。其次，购房者每年最少要在美国居住180天以上并完整缴纳各类税费。第三，获得买房的只是居留签证，不是工作签证，不能随便在美国工作;第四，买房者并不能享受到美国一些诸如医疗补助和社会保险之类的福利措施。

舒默对媒体透露该提案时面露喜色，因为提案不会让外国人挤占脆弱的就业市场，也不会让美国政府为外国人的社保掏腰包，但却能给美国吸引大量的投资。

这份据说是面向全世界外国人的提案，实际上却被认为是主要针对中国人。

迈克·李就称，希望这项议案能够使包括中国等国的人赴美更加便利。此外，签证可以很好地促进旅游，为中国游客在美消费扫清障碍。

为何美国突然大方?

记者注意到，提交这份议案的舒默参议员，很多中国人对他并不陌生。一些媒体干脆称他为“反华议员”，就是因为他屡次和中国“作对”。

一直关注美国问题的中国学者张博称，舒默最为美国人所熟知的，就是他强烈建议政府对人民币汇率施压，让人民币加快升值。

张博提出了一个疑问：一向对中国态度不佳的议员，突然提案着力吸引中国人到美国“定居”，难道是在向中国示好吗?

答案自然是否定的。

张博对记者介绍，简而言之，美国人缺钱，希望全世界给他输血，特别是中国。目前，次贷危机的风波虽然过去了，但美国经济持续低迷，就业率还在危险区徘徊。

“现在国际上公认中国人最有钱，而且喜欢炫富和投资，美国人不可能突然大方起来，一切都是国家利益使然。”

“买房换绿卡”不现实

记者联系了一家国际投资咨询公司，来了解最近是否有投资客对此进行咨询。得到的回答是，“有很多。”

房产顾问邵世伟举例，有些人在咨询的时候直接问，是不是50万美元买房子就给美国绿卡?他说，“都是炒作的结果，我们预计真正通过的议案比现在会有一定修改。”

按照他的说法，现在业内的评价是，这个购房金额太低，可能影响本国正常需求;其次肯定会对购房区域作出规定，不可能一概而论。

邵世伟说，“用最笨的方法想一想，买房就能获得绿卡的话，那全世界的人不都跑美国去啦?估计光是符合这个条件的北京人就不止100万了。”

事实上，美国政府规定获得绿卡的程序是比较严格的。

就投资移民而言，外国人只要在美国发达地区投资100万美元，欠发达地区投资50万美元，并且造成10个直接或者间接的就业岗位，就可以获得绿卡。

邵先生说，“这是中国人办理移民的主要途径。钱不是问题，主要是10个就业岗位有点限制，要按照美国统计局的调查和数据为准。”

如果不是投资移民的话，即使在美国工作了5-6年的熟练技术专业人士，也要复杂的申请手续，而且排队和等待的时间至少也要数年之久。所以整体上算下来，持有普通的工作签证出国到拿到绿卡的人至少也要有个8年左右的“拼搏期”。

美国人反对提案

目前，提案还处于酝酿阶段，距交给国会表决的程序还有距离，提案的命运还悬而未决。

在北京的美国留学生杨思雨称，有很多美国人对这个提案持有怀疑态度，有些人甚至强烈反对。

比如，美国人担心的最大问题就是，一些毒贩、犯罪分子可能会利用这个政策，打着买房的名义，将美国变成洗钱或者避险的天堂，或者在当地犯罪，给社会带来不稳定。

这位留学生说，他尽管很希望美国经济好转，但是不愿意看到美国到处都是空房子，更不愿意看到众多“外国富豪”在美国街道上横行。

一些美国网友还担心，如果这一政策实施，吸引很多外国人进来，一旦他们长期居住，肯定要申请工作签证，还是会给美国就业市场带来压力。

虽然有人不看好这项提案，但是也有人认为这个政策也可以满足一部分人的需要，不失为一种投资甚至生活方式。

加州的房产经纪人南希·廖表示，美国房价从2007年加速下跌以来，确实有很多中国大陆的买家来咨询美国的房产，他们中的很多人并不是为了绿卡或者移民，而是为了下一代考虑。

