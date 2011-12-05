如何选择合适自己的西装

从版形上来说，主要分日版和欧版，两者最大的区别在于日版西装一般是不收腰，而欧版西装一般都收腰，日版西装的后衣身长度要比欧版西装的短一厘米左右。那么，如何选购适合自己的西装和衬衫呢，根据你的身材可参考如下几点选购原则。

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从版形上来说，主要分日版和欧版，两者最大的区别在于日版西装一般是不收腰，而欧版西装一般都收腰，日版西装的后衣身长度要比欧版西装的短一厘米左右。那么，如何选购适合自己的西装和衬衫呢，根据你的身材可参考如下几点选购原则。



身材粗壮的男士

最适合单排扣上装，但尺寸要合身，可以稍小些，这样能突出胸部的厚实，但要注意掩饰腹部，注意随时扣上纽扣。应选用深色衣料，不可用浅色衣料。使用背带代替皮带可以使裤子保持自然，腰部不显突出，且不会使裤腰滑落。尖长领的直条纹衬衫是最合适的，但要经常系领带，这样别人不会注意你的腰围。颜色以黑色、藏青色为主，单排扣，宽松式。如果选择带花纹、条纹、格子等西装，最好别太醒目。

身材稍矮又偏瘦的男士

适合穿收腰的上衣，但在穿着的时候应该注意，上衣的长度不宜把臀部全部盖住，否则会使他们的身材显得更矮。矮瘦形的男士不要穿黑色、藏青、深灰色等深色调衣服，以浅灰色等亮色为好。

身材矮小的男士

可穿间隔不太大的深底细条纹西装，这样看起来会高些。不应穿对比鲜明的上衣和裤子。上装的长度稍微短一些可以使腿部显得长一点，上装宜选用长翻领和插袋。穿直条纹尖领衬衫，再系一条色彩鲜艳的普通领带，打一个基本款式的活结。最好穿裤线不明显的裤子；皮鞋跟应厚一些，以增加高度。

身材高瘦的男士

尽量买对排扣的西装，穿颜色对比鲜明的上装和裤子要比穿整套西装好，因为这类衣服纽扣的位置较低，显得身体不那么单薄。最好选大宽格的西装，颜色以浅色系为主。西装的面料不宜用细条纹，否则会突出身材的缺点，格子图案是最佳选择。宽领衬衫配一条适中的丝质宽领带，最好有三角形或垂直小图案，再加一件翻领背心，使体形更显厚实。裤子应有明显的褶线和折脚，使用宽皮带和厚底鞋，增添敦实感。

买西装时注意“两看”

一、看做工。做工主要检查线迹、手工和夹面，查看西装口袋两条开线条是否一致，上袖处有无褶皱。如果是条纹或格子西装，则要看这两处的条格有没有对上。

二、看质感与颜色。通常耐穿的西装都是天然的材质，比如纯半毛。最稳重的颜色多为藏青或是灰黑色，其他如咖啡色、深棕色都不太适合正式场合穿着。

找对版型，就是找到适合自己的品牌。大致上，意大利品牌比如 CERRUTI、D’URBAN，其上装肩膀较宽、下摆较窄(上宽下窄)；英国品牌如KENT&CURWEN、 GIEVES&HAWKES肩膀与下摆较合身(上窄下直筒)。买西装一定要试穿，一定要合身且穿起来非常舒适，活动自如，才是好的西装。试穿时一定要将全部的扣子都扣上，扣上纽扣后，衣服与身体之间(靠肚子的位置)仍有一个拳头大小的空间；看看肩膀是否契合，从侧面看，领子没有不自然的鼓起；肩部、袖子、领子及内里是否有“猫爪”般车工不平稳的纹路。然后将手臂抬起、放下，弯弯手肘看会不会有皱褶紧绷的感觉。西装试穿时，最好做一个伸展动作，检查上身衣长及胸围的尺寸是否合身，再看看背部、前肩及袖子是否有不自然的皱纹。